Sin máscaras ni distanciamiento social: muchedumbre impide reunión de comisión del condado de Utah

Una reunión de la comisión del condado de Utah celebrada el pasado miércoles en su sede en la ciudad de Provo, llamada con el propósito de discutir una solicitud al gobernador de Utah una “exención compasiva” del uso de máscaras para las escuelas K-12 en el condado, tuvo que ser suspendida por causa de una turba de personas sin máscaras que ocupó el espacio reservado para el público en el recinto de la comisión. Los manifestantes no observaron ningún tipo de distanciamiento social mientras vociferaban el motivo de su descontento: la obligatoriedad del uso de máscaras en las escuelas del condado.

Los manifestantes habían entrado a la sala de juntas de la comisión del condado, arrancando cintas adhesivas colocadas en algunas de las sillas y en el suelo a fin de mantener el distanciamiento social, sentándose hombro a hombro , la enorme mayoría de ellos sin máscaras, y permaneciendo parados aquellos que no consiguieron asientos, también muy cerca los unos de los otros.

Después de hablar por un par de minutos Ainge suspendió la reunión alegando que el recinto no cumplía con en ese momento con las pautas de salud recomendadas para ese tipo de reuniones.

Bill Lee, uno de los miembros de la comisión por el partido republicano, quien fue el proponente de la “exención compasiva”, fue también quien invitó a los partidarios de no usar máscaras faciales a la reunión de la comisión en la que se discutirá su propuesta. Según Lee, los padres, maestros y administradores deberían tener más autoridad sobre las decisiones sobre el uso de las máscaras faciales.

Por su parte Ainge, después de terminada la reunión, dijo en una entrevista al The Washington Post que la multitud había estado dirigiendo su mensaje al organismo gubernamental equivocado. "Esto no tenía por qué estar en nuestra agenda", dijo. “El condado no tiene nada que ver con esto. Sería como si la junta escolar decidiera a cuánto debe ascender el presupuesto del departamento del sheriff ".