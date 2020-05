“¿Qué sentido tiene la Legislatura?": hasta demócratas crítican a Newsom gobernar por decreto durante la pandemia

“No me parece muy democrático”, añadió Ting, quien asegura que se le negó una reunión con la administración la semana pasada porque, “la gente estaba demasiado ocupada”.

La embestida republicana

Indicó que hasta la Oficina del Analista Legislativo no partidista está “muy preocupada” por los poderes extraordinarios que reclama el Gobernador y exhortó a la Legislatura a resolver su papel y autoridad constitucionales.

“Es importante destacar que poner fin al estado de emergencia no significa que el virus ya no sea una preocupación. Significa que el gobernador ya no puede gobernar el estado por decreto”, dijo Kiley.