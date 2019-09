California aprueba prohibir la tecnología de reconocimiento facial en las cámaras de policías

"Sin mi propuesta, la tecnología de reconocimiento facial esencialmente convertiría las cámaras en los uniformes en herramientas de vigilancia continua las 24 horas del día, dándole a los agentes del orden la habilidad de rastrear todos nuestros movimientos. No nos convirtamos en un estado policiaco", dijo Ting a través de un comunicado.

Uno de los factores cruciales para impulsar la medida fue una prueba realizada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en la que este tipo de tecnología confundió a 26 legisladores de California con criminales. El asambleísta estatal por San Francisco y autor del proyecto, Phil Ting, jamás ha sido arrestado. Su colega Reggie Jones-Sawyer, representante por Los Ángeles, tampoco cuenta con antecedentes penales. Pero eso no impidió que estos dos legisladores de California -junto a decenas más- fueran confundidos con criminales por un software desarrollado y comercializado por la compañía Amazon.

Con la prueba realizada por ACLU, Ting logró demostrar que la tecnología de reconocimiento facial no es confiable. “Es claro que este software no está listo para ser usado en toda su capacidad en las agencias del orden. Si eres arrestado y eso queda en tus antecedentes, puede ser muy difícil conseguir vivienda o trabajo. Tiene impactos reales”, dijo el asambleísta.

El legislador Reggie Jones-Sawyer, presidente del Comité de Seguridad Pública de la Asamblea estatal, fue más allá al advertir sobre los riesgos que este tipo de tecnologías representan especialmente para las minorías. “A menudo los miembros de las minorías son confundidos por otros. He escuchado demasiados casos de confusión de identidad que terminan en arrestos y en el peor de los casos a la muerte”, indicó.

Las estrategias de vigilancia

El uso de tecnología de reconocimiento facial es una de las más recientes técnicas implementadas por los Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) para el rastreo de indocumentados. El mes pasado el diario The New York Times reportó que la agencia ha tenido acceso a la información de las bases de datos de las licencias de conducir en estados que ofrecen licencias de conducir para indocumentados. Sin embargo, esta no es la primera vez que echan mano de este tipo de recursos.