No hablar inglés dificulta que los hispanos tengan poder electoral

Para los hispanos, el no hablar inglés hace la diferencia para acceder a derechos que afectan su vida cotidiana, especialmente cuando se trata de las elecciones.

Ella consideró que no basta con que el estado haga el esfuerzo de registrar votantes, sino que también se debe explicar el proceso electoral, por ejemplo enseñar qué significan las elecciones primarias y por qué el voto popular no es el que determina quién será el presidente de Estados Unidos, sino un Colegio Electoral.

“Hay muchas personas que se están convirtiendo en ciudadanos recientemente y que no saben cómo funciona el sistema electoral.

“Si la gente no participa, no existimos, no se nos toma en cuenta para la toma de decisiones”, declaró.