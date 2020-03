En California es mejor no hablar de Trump: los republicanos prefieren enfocarse en lo local

La estrategia electoral del Partido Republicano en California parece clara: no hablar de Donald Trump .

Jessica Millan Patterson , quien lidera el partido en el estado, declaró que lo mejor para la campaña republicana de este año es no mencionar el nombre del actual presidente de Estados Unidos , de acuerdo con información del periódico Los Angeles Times .

Patterson, quien asegura que no quiere atacar al presidente, reconoce que la popularidad de Trump no es la mejor en el estado, como indican encuestas como la del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC, por sus siglas en inglés), una institución no partidista que investiga temas relacionados con el desarrollo el estado.