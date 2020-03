Sacramento y otros 52 condados de California votaron por Bernie Sanders

En la capital de California, la elección demócrata para la nominación presidencial fue lidedera por el senador de Vermont con un 32%, seguido por el ex vicepresidente Joe Biden con un 21%, según datos del Condado .

Además de Sacramento, los siguientes condados californianos le dieron la victoria a Sanders, según datos compilados por The New York Times que no consideraban 16 recintos que aún estaban en cómputo: