Los remanentes de Ida traerán hasta 6 pulgadas de lluvia e inundaciones al área de Filadelfia

Si bien el pronóstico de lluvia para la costa de Jersey no es particularmente aterrador, Marty Pagliughi, director de la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Cape May, dijo que los funcionarios del condado están prestando atención y que las lluvias serían preocupantes si llegaran durante las mareas altas a las 4 : 30 pm el miércoles y jueves a las 5 a.m. Eso podría provocar el cierre de carreteras.