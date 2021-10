¡Ten cuidado! Pensilvania ocupa el octavo lugar en muertes por ataques de animales en Estados Unidos

Los osos negros comen casi todo, excepto las personas. Los ataques ocurren cuando están asustados, protegiendo a los cachorros o cuando los machos adolescentes pequeños están probando su fuerza. Los osos se reportan comúnmente en la mayoría de los condados de Pensilvania, incluido Allegheny y hasta se han documentado en Filadelfia. Son tímidos, pero vivirán o deambularán por los centros de población humana. Para evitar atraerlos, no deje basura, comida para mascotas o alpiste al aire libre durante la noche y no permita que los osos se acostumbren a ser alimentados intencionalmente. Si se enfrenta, no corra. Evite el contacto visual, sostenga una camisa o chaqueta estirada por encima de su cabeza para parecer más grande y lentamente retroceda y hacia un lado. Si se carga, tírese al suelo, acurrúquese en posición fetal y cúbrase el cuello y la parte posterior de la cabeza.