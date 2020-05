“No hay fecha para la reapertura de Filadelfia", afirmó el alcalde Kenney

"Como podemos ver en otros lugares, estás comenzando a ver picos en Florida, espera picos en Georgia, y no queremos tomar la posición que parece estar surgiendo de la Casa Blanca y de personas como el exgobernador Christie, que estaba abrumando sus comentarios ayer, no vamos a sacrificar la vida de las personas. No existen las vidas colaterales. Todos son seres humanos, todos son parte de nuestro país, estado y ciudad y no vamos a sacrificar a nadie intencionalmente", dijo Kenney, refiriéndose a los comentarios de Christie de que" habrá muertes sin importar qué " en la reapertura del país.