Ordenador portátil y unidades USB robadas de almacén de máquinas electorales de Filadelfia

Los funcionarios dijeron que la computadora portátil robada no contenía ningún material electoral y no es capaz de programar ninguna de las máquinas electorales de la ciudad.

"Desde que me informaron del incidente, me comprometí de inmediato a poner a disposición los recursos policiales necesarios para investigar este incidente y encontrar a los perpetradores. También me comprometí con los Comisionados de la Ciudad recursos adicionales para brindar mayor seguridad en el almacén en el futuro", dijo el alcalde Jim Kenney. "Este asunto no debería disuadir a los habitantes de Filadelfia de votar, ni de tener confianza en la seguridad de esta elección".