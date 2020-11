Estas son algunas actividades que puedes realizar este fin de semana festivo en Pensilvania

Disfruta de la naturaleza

A pocos minutos del centro de la ciudad de Filadelfia se encuentra uno de los mejores senderos de Estados Unidos. Si aun no conoces el Forbidden Drive es hora de hacer inmersión en la cultura de los parques locales y disfrutar de un pasadía en total contacto con la naturaleza. Desde hermosos paisajes para identificar y contar los tonos del otoño hasta extensos planos para caminar, trotar, correr bicicleta o dar un paseo (romántico o en familia), las más de 50 millas te esperan. ¿Tienes dudas o necesitas un poco de motivación visual? Aquí puedes acceder a la galería y para ayudarte en la decisión, dale “ play ” al video.

¿Cansado de Filadelfia? La ciudad puede ser extenuante y si de lugares hermosos se trata, Pensilvania es considerado uno de los estados con más variedad de fauna y flora . Su biodiversidad es impresionante y no tienes que ir tan lejos como a Pittsburgh (5 horas en automóvil desde Philly), para conocer esos tesoros que querrás descubrir.

Conoce el “ Niágara de Pensilvania ”. No tienes que conducir hasta 8 horas para cruzar la frontera con Canadá para deleitarte con las majestuosas Cataratas del Niágara. Bueno, de todas formas no es posible todavía debido a las restricciones entre países por la pandemia. (Sí, la pandemia es la culpable otra vez).

Hagamos un pastel, una empanada, una mermelada, una salsa...

Manzanas y más manzanas. Es la fruta de temporada y sus bondades nutricionales la colocan en un sitial preferencial. ¿Sabías que una manzana al día puede ayudarte a fortalecer el sistema inmunológico? Sí. Contiene hidratos de carbono en forma de azúcares como fructosa, glucosa y sacarosa, fibra, potasio, vitamina C y flavonoides como: flavonoles, catequinas, quercetina, y floridzina, un tipo de flavonoide que se encuentra exclusivamente en la manzana y sus derivados.

Sal a caminar

¿Te gusta acampar?

“Todo está muy bonito pero prefiero la ciudad”

Este otoño regresa "Made in Philadelphia" al Dilworth Park

Ahora puedes disfrutar de una región encantadora sin preocuparte del frío del invierno. Claro, eso no significa que no tengas en cuenta que la temperatura es un factor fundamental cuando de realizar actividades al aire libre se trata. Digamos que tenemos unos días “cómodos” que con un abrigo ligero o una chamarra resolvemos. Cuando llegue el momento y la nieve haga su aparición, entonces, una visita la montaña no puede faltar y para comenzar a motivarte te compartimos la hermosura de un paisaje gélido… millas y millas de nieve.