Sigue estos consejos para prevenir una visita a la sala de emergencia luego de la cena de Acción de Gracias

FILADELFIA, PA - La época festiva es conocida por sus bullicios , ajetreos, y toda esa alegría no podría ser posible sin el trabajo fuerte de los anfitriones que deben estar muy atentos a manejar de forma segura los alimentos. El manejo inseguro y la cocción incompleta de su pavo podrían causar enfermedades transmitidas por los alimentos y arruinar la celebración. Además, en tiempos de pandemia no querrá visitar una sala de emergencias.

Comienza a preparar el pavo congelado



Los cocineros que van a comprar un pavo congelado deben comprarlo desde días hasta una semana antes para poder descongelarlo. Si planifica comprar un pavo fresco, no lo compre muy temprano. Un pavo fresco o descongelado no debe permanecer en el refrigerador por más de dos días antes de cocinar. Este también es un buen momento para asegurar que tiene un termómetro para alimentos disponible para el gran día. De no tener uno, añádalo a su lista de compras.