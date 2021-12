Danielle Outlaw permanecerá como jefa de la policía de Filadelfia

Outlaw había sido mencionada regularmente por la prensa de Nueva York como una de las principales candidatas para el puesto. Pero cuando se le preguntó sobre su candidatura en un evento no relacionado el martes, dijo que no comentaría sobre "rumores y especulaciones". Y durante una rueda de prensa la semana pasada, negó que renunciaría de manera inminente para irse y aceptar el trabajo en Nueva York, y lo calificó como "un rumor que dice que es una locura y está fuera de control". Aún así, ella no negó haber sido entrevistada para el trabajo o estar interesada en él.