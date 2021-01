"No voy a renunciar": Comisionada de policía de Filadelfia defiende respuesta a las protestas por el asesinato de George Floyd

"Simplemente no había un plan para lo que nuestra ciudad enfrentó este verano", dijo Outlaw sobre los días de disturbios por la injusticia racial que en algunas áreas se convirtieron en violencia, destrucción de propiedad de la ciudad y de la policía y robos.

"¿Lideré este departamento en el último año? Absolutamente, y algo. Ningún comisionado (o) superintendente de policía ha tenido que lidiar con lo que nos enfrentamos el año pasado".

Responsabilidad compartida

A diferencia de un informe independiente anterior encargado por la oficina del alcalde Jim Kenney que decía que la ciudad no estaba preparada en gran medida para los disturbios, el informe encargado por la oficina del controlador Rebecca Rhynhart culpó directamente a Outlaw y Kenney .

El informe también publicó nuevos supuestos detalles de la respuesta específica de Outlaw extraídos de entrevistas, revisiones de la comunicación policial y el tráfico de radio. Los autores dijeron que Outlaw había solicitado el uso de gas lacrimógeno en al menos otro incidente durante las protestas y que ella estaba presente en un paso elevado, pero no al mando, cuando los manifestantes se dirigieron a la carretera antes que municiones y gas menos que letales. fueron desplegados.

Outlaw el jueves rebatió ambas acusaciones. Dijo que no podía recordar si pidió desplegar gas lacrimógeno la primera noche de las protestas, pero no cree que hubiera pensado que estaba justificado por daños a la propiedad.

También dijo que no estaba presente cuando se lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes en la carretera, pero llegó al paso elevado después de que ya se había utilizado.

Outlaw destacó que el uso de gas lacrimógeno "no estaba predeterminado".

Los nuevos detalles del informe llevaron a la junta editorial de The Philadelphia Inquirer a pedir la renuncia de Outlaw. Outlaw dijo el jueves que no tenía planes de renunciar y que el alcalde no le había pedido que renunciara.