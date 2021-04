Contaminación y coronavirus: más de 1,100 artículos de EPP fueron retirados de Jersey Shore

"Toda la basura eventualmente llega al océano y terminará como basura marina".

"El PPE usado correctamente salva vidas; si se desecha incorrectamente, mata la vida marina", dijo Cindy Zipf, directora ejecutiva del grupo. "La basura del EPP es un resultado grave de la pandemia y es 100% evitable. Use el EPP correctamente, luego deséchelo en un bote de basura. No es difícil y es lo menos que podemos hacer por esta maravilla de un planeta en el que todos vivimos , por no hablar de nosotros mismos ".