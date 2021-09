Conoce los centros de recursos para los damnificados por la tormenta Ida en la región de Filadelfia

Para todas las solicitudes de árboles caídos que no sean de emergencia, debe enviar una solicitud a través de Filadelfia 311, a la que también puede comunicarse por teléfono al 311 o al 215-686-8686. Una solicitud de árbol caído que no es de emergencia se define como "un árbol no está bloqueando una carretera o en una casa, automóvil o propiedad, o cuando no está conectado a cables eléctricos".