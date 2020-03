Salud, desempleo, inmigración y vivienda: Preguntas y respuestas más frecuentes en tiempos de coronavirus en Carolina del Norte

Cheque de ayuda del Gobierno federal

¿Cuánto dinero recibirán en el "cheque de ayuda"? Las personas solteras elegibles recibirán un cheque por $1,200 si ganan hasta $75,000 al año. Las parejas casadas recibirán $2,400 si sus sueldos anuales combinados no superan los $150,000. Las parejas que ganan hasta $198,000 recibirán un cheque por un monto menor. También recibirán $500 por cada menor de edad. Calcula tu cheque: te mostramos cuánto dinero recibirás por la crisis del coronavirus .

¿Los inmigrantes que hayan declarado sus impuestos mediante el ITIN recibirán el cheque de ayuda? No, las personas que hayan hecho sus impuestos con el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) no recibirán la ayuda económica.

¿Los padres indocumentados con hijos estadounidenses recibirán la ayuda? No, para recibir el cheque tiene que haber declarado sus impuestos en los últimos dos años.

El préstamo es calculado por la multiplicación de la nómina de sueldos x 2,5 y ayuda a los comerciantes por un plazo de dos meses y medio; entre los beneficios, no cobran por el trámite, no aplican intereses, y no tienen que realizar ningún pago por 6 meses.