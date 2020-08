Hispana que perdió a su madre y tres hermanos por coronavirus ahora puede ser desalojada

LOS ÁNGELES, California. - El drama del paso del coronavirus por la familia de María Guadalupe Rodríguez, de 28 años de edad, no solo llevó a la muerte a sus tres hermanos y a su madre, sino que ahora también enfrenta, junto a sus dos pequeños hijos, un posible desalojo.

"El sueño de mi mamá era irse para Guadalajara en su casita, pero no se logró", cuenta María Guadalupe quien relató cómo el coronavirus cobró la vida de su madre, Guadalupe Jazo, de 67 años, y de sus hermanos Alma Verónica Rodríguez, de 38 años, Jorge Rodríguez, de 45, y Juan Manuel Rodríguez, de 43.

"El manager me dijo que mejor guardara mi dinero, que ya no pagara renta para salirnos de aquí", dijo María Guadalupe. Además asgura el presunto acoso hacia ella y su hija por parte de una de sus vecinas, " me dicen 'ahí la vieja del coronavirus nos va a infectar a todos'". Sin embargo, María Guadalupe aseguró que ella, su esposo y sus hijos resultaron negativos a la prueba del covid-19.