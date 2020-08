Los Ángeles supera los 200 mil casos de coronavirus aún con fallas en el sistema de conteo

No obstante, otros indicadores clave, incluidas las hospitalizaciones y las muertes, "no se ven afectadas por este problema de informes", informaron los funcionarios de salud.

La directora de salud Pública, Bárbara Ferrer, reiteró la importancia de acatar las medidas de distanciamiento social, que " incluye no asistir ni organizar fiestas, no reunirse en áreas concurridas y no participar en actividades prohibidas por las Órdenes del Oficial de Salud".