Una mujer rocía gas pimienta a un hombre por no llevar mascarilla en un parque para perros

Un hombre que acudió con su esposa al parque para perros Dusty Rhodes de Ocean Beach, en San Diego , fue rociado con gas pimienta por una mujer que le reprochó no usar la mascarilla facial.

La mujer les reprochó no usar la mascarilla facial y comer en el parque, según una publicación que hizo O'Brien en su página de Facebook.

“Estábamos sentados comiendo y atendiendo nuestros propios asuntos. No llevábamos máscaras porque estábamos comiendo. No puedes usar una máscara y comer al mismo tiempo. Ella siguió llamándonos idiotas. Entonces ella empezó a decir más cosas y le dije que se fuera del parque y dejara de acosarnos”.

“Luego vino directamente a nuestra propia mesa que estábamos comiendo, me apuntó a mí primero y se puso un poco sobre mí, y luego mi marido intervino y recibió toda la lata”, dijo O'Brien.

Después de rociarle gas al hombre, la mujer abordó unto como se ve en el video que compartió la pareja.

Piden detener a la mujer

O'Brien declaró que presentarían una denuncia en contra de la mujer que atacó a su esposo y que lo único que buscaban era que la mujer fuera detenida para que no dañe a alguna otra persona.

“Mi marido es un hombre muy maduro y no hubiera querido que manejara la situación de otra manera. Todo lo que queremos de esto, es que ella sea arrestada para que no pueda poner en riesgo a ninguna gente o animal. No estamos buscando dinero ni nada por el estilo. Solo queremos a esta mujer en la cárcel”, dijo O'Brien