Simpatizantes de Sanders no quieren que Newsom encabece delegación de California

Un sector de partidarios del ex precandidato presidencial demócrata, Bernie Sanders, quiere que la delegación de California a la Convención Nacional Demócrata sea encabezada por el congresista Ro Khanna en vez del gobernador Gavin Newsom.

La propuesta de los simpatizantes del senador de Vermont refleja la lucha interna dentro del Partido Demócrata con el ex vicepresidente Joe Biden como virtual candidato presidencial y el ala progresista partidaria que no quiere que su agenda ignorada . Khanna fue presidente de la campaña nacional de Sanders.

¿Por qué quieren a Khanna?

¿Qué dice Khanna?

El congresista Khanna dijo al The San Francisco Chronicle que no buscó el puesto de la convención —y no sabía que existía hasta que los partidarios de Sanders se le acercaron— dijo que lo aceptaría como una manera de mostrar las ideas de Sanders.