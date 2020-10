Propuesta 19: ¿Cómo te afectarían los cambios en los impuestos a la propiedad en California?

LOS ÁNGELES, California.- Uno de los principales problemas que enfrenta California es la crisis de vivienda. Muchas familias necesitan casas, pero no pueden comprarlas por los elevados precios, otros en cambio viven en grandes espacios que no necesitan, sin embargo no cambian de vivienda para no perder los reducidos impuestos a la propiedad. La Propuesta 19 quiere cambiar esta realidad, pero hay las consecuencias y aquí te explicamos si tú serías uno de los afectados por ellas.