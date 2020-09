Familia hispana de 13 personas vive en su carro tras una orden de desalojo de su vivienda en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California .- Una familia de 13 personas, incluidos niños, duerme en su carro en una de las calles de Los Ángeles desde hace un año. Su realidad es el reflejo de la crisis de vivienda tras desalojos en la metrópoli de la costa oeste que parece no tener solución.

Irma y su esposo Eduardo, ahora mismo viven en una camioneta con sus hijos de 6, 7,14, dos pares de gemelas unas de 15 y otras de 16, 18, 19, 22 años y una nieta de 3. Todos vivían hasta junio del 2019 en una casa de cuatro habitaciones, pero recibieron una orden de desalojo por falta de pago, luego de que su esposo se enfermara y ya no puediera trabajar.

“Pagamos, no completo, pero pagamos”, asegura Irma que cuando su esposo se enfermó ella salió a trabajar y llegó a un acuerdo con la dueña de la vivienda, en el que se comprometió a pagar lo que meas pudiera del valor de la renta y hasta una penalización, mientras la familia se recuperaba. Sin embargo, la propietaria no cumplió con la parte del trato y fueron desalojados.

Luego llegó la pandemia del coronavirus y la situación de la familia se complicó aún más. Los niños ya no fueron a la escuela , Irma, quien es cosmetóloga y maquillista profesional, ya no recibió llamadas de sus clientas y su esposo que trabaja como jornalero tampoco conseguía quien lo contratara.

“No más ocupamos una oportunidad”, dijo Esparza sin poder contener el llanto durante su entrevista con Univision Los Ángeles. “He llenado muchas aplicaciones, pero nadie me responde e incluso llamé a un departamento de housing la ciudad pero como hablé en español ya no me respondieron” aseguró la mujer.