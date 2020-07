Esta medida de California no quiere que pierdas el empleo por atender un familiar enfermo

¿Qué dice hoy la ley?

El estado no requiere que la licencia sea pagada por el empleador, y el proyecto de ley no cambiaría eso. Los empleados ya pagan en el programa de licencia familiar del estado, pero muchos no solicitan el tiempo libre pagado porque el reemplazo salarial es demasiado bajo o se preocupan de que no tendrán un trabajo al que regresar.