El “regalo perfecto” en el Día de la Madre: hijo esperó años para devolver el amor y esfuerzo de su mamá

“ Todos me decían, eres muy buena y conoces mucho de la dentadura ”, relató Blanca a Univision34 reconociendo que en ese tiempo, su prioridad era cuidar de sus pequeños.

“Quería demostrarle a ella que todo sus sacrificios no fueron en vano y que a través de mí ella puede vivir su sueño”, dijo el doctor David, hijo de Blanca, quien desde muy temprana edad observó los esfuerzos que su mamá hacía como recepcionista en un centro de salud dental y se puso como meta estudiar para convertirse en dentista.

“Ella está conmigo y me siente bendecida que este título me ha permitido lo que muchos no pueden, tener a su mamá siempre a su lado”, nos dijo David, orgulloso de que su madre, tras trabajar por 30 años para otros dentistas, hoy es la jefa de administración de la clínica dental de su hijo.