“El covid fue una bendición”: hispanos narran historias de cómo el coronavirus cambió sus vidas

Los Ángeles, CA .- La pandemia por el coronavirus irrumpió en las vidas de millones de personas en el mundo, para muchos ha sido una temporada de dolor y sufrimientos. No obstante, algunos han vivido momentos de transformación por los cuales han visto las bendiciones que el coronavirus les ha traído.

"En ese momento yo pensé que me iba a morir", dijo Carla Alejandra. Sin embargo, entre las garras de la muerte, la vida ganó la batalla. "Después de todo le doy gracias a Dios porque por lo menos mi bebé nació bien, él está bien".

Por su parte, el esposo de Carla Alejandra, Milton Fernández, dijo que "fue una situación horrible, pero uno de todas estas cosas tiene que sacar algo positivo. La mera verdad, así es, y no me canso de darle gracias al de arriba".

En otro punto del sur de California, Andrés Pasillas, conocido como el BiggyBro, con más de 400 libras se contagió con el coronavirus. En su lecho de muerte atacado por el covid-19 hizo una promesa, " que si me deja sobrevivir, no me dejaba ir, iba a tratar de inspirar y ayudar a muchos que también sufren con sobrepeso", dijo Pasillas.