Abren 18 centros de enfriamiento durante la extrema ola de calor en varias ciudades del sur de California

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de calor por temperaturas que superarán los 100℉ en Los Ángeles y hasta 115 ℉ grados en los valles al sur de California, lo que podría poner en peligro a algunas personas que no cuentan con sistemas de aire acondicionado en sus casas.

Ciudad de Los Ángeles

Stevenson Ranch Library Abierto desde el miércoles 2 hasta el domingo 6 de septiembre Horas de servicio: 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Dirección: 25950 The Old Road., Stevenson Ranch, CA 91381

Ciudad de El Monte

Ciudad de Glendale

Griffith Manor Park Abierto desde viernes 4 hasta el martes 8 de septiembre Horario de operación: 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Dirección: 1551 Flower St., Glendale, CA 91201

Pacific Community Center Abierto desde sábado 5 hasta el lunes 7 de septiembre Horario de operación: 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Dirección: 501 S. Pacific Ave., Glendale, CA 91204

Ciudad de Palmdale

Ciudad de San Fernando

Las Palmas Park Abierto desde viernes 4 hasta el martes 8 de septiembre Horario de operación: 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Dirección: 505 S. Huntington St., San Fernando, CA 91340

Ciudad de Burbank

Ciudad de Pasadena

Robinson Park Abierto desde viernes 4 hasta el lunes 7 de septiembre Horario de operación: 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Dirección: 1081 N. Fair Oaks Ave., Pasadena, CA 91003

Ciudad de Lancaster

Museum of Art and History

Abierto desde permanentemente

Horario de operación: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Dirección: 665 W. Lancaster Blvd., Lancaster, CA 93534