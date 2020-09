Lightfoot: "Si Trump quisiera ‘ley y orden’, comenzaría con la Casa Blanca”

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, calificó la amenaza del presidente Donald Trump de retirar los fondos federales de las grandes ciudades controladas por los demócratas como una movida política que no tiene fundamento legal.

“Si el presidente y su equipo son lo suficientemente tontos como para pensar que pueden cortar unilateralmente nuestra financiación porque no nos sometemos a su voluntad, como si fuera un emperador y no un presidente responsable ante el pueblo, una vez más veremosen la corte y ganaremos”, dijo Lightfoot durante de prensa que no se relacionaba en el tema.