Trump anuncia el envío de agentes federales para combatir la violencia en Chicago

"Francamente, no tenemos otra opción", dijo el primer mandatario durante una conferencia en la Casa Blanca.

Ligthfoot lanza advertencia

En la última semana de junio, Trump envió una carta a la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot , y al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker , ofreciendo la asesoría de miembros de su gabinete para diseñar un plan para dar seguridad a Chicago. Lightfoot respondió a la oferta de Trump en con un tuit diciendo "No necesito lecciones de liderazgo de Donald Trump".

Lightfoot destacó que Trump había abusado de su poder en Portland y que no significa que no lo hará en Chicago. Pidió a los residentes de Chicago que denuncien si ven un acto que no es correcto, especialmente de parte de la DHS en su relación con las comunidades inmigrantes y de refugiados de la ciudad.