Educación, salud y empleo: las prioridades de Daniel Hernández el legislador estatal que busca la reelección

El cambio de la balanza del poder en el Capitolio Estatal

"A mi me gusta trabajar con todos, por eso trabajo con los republicanos, no siempre estoy de acuerdo con ellos pero juntos hemos logrado entregar 60 millones a las escuelas públicas en Arizona, en total han sido 80 millones de fondos para la educación", comentó.

La pandemia que cambió prioridades

"Necesitabamos asegurarnos que las personas que viven en Green Valley, muchos de ellos adultos mayores que necesitan cuidado en su comunidad lo recibieran allí y no tuvieran que manejar una hora a Nogales o 45 minutos a Tucson" , comentó Hernández.

"Ducey nos ha fallado"

La sesión de la legislatura terminó en mayo y de acuerdo con Hernández todas las decisiones sobre la pandemia están bajo la responsabilidad del gobernador. Aunque agradece el apoyo que recibió de Ducey con los fondos que necesitaban los hospitales del área no está de acuerdo con el manejo que le ha dado a la crisis del coronavirus.

"Él nos ha fallado, tenemos los peores números de infecciones en el estado porque no cerramos cuando otros estados lo hicieron, nuestros exámenes no están en el nivel que necesitamos para asegurar que las personas que están enfermas se puedan aislar y no contagien a otras personas", comentó el legislador.