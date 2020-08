Conoce a la pareja que es la imagen de latinos por Trump en Arizona e invierte en la campaña de reelección

Jorge y Betty Rivas, la pareja de hispanos propietarios de un restaurante en Tucson , son la imagen de los latinos por Trump en Arizona. Ellos decidieron invertir en la campaña del presidente con un billboard en la autopista 10 y aunque no han sido invitados a la Convención Nacional Republicana, está listo por si lo llaman y aseguró que la seguirán a través de las redes sociales.

"Hasta este momento no hemos recibido invitación para participar en la convención, pero quizas pueda pasar, estoy esperando", dijo Rivas a Univision Noticias. "Yo no tengo que prepararme, soy quien soy y lo que vivo diariamente, si quieren que hagamos un zoom estoy listo".

Apoya la reelección a Trump

"El ama tanto este país como yo, que estoy muy agradecido con lo que me ha dado y quiero que este país siga siendo grande. Me gusta Trump porque él habla con sinceridad, no con rodeos, diciendo mentiras para acaparar votos como lo hacen los demócratas, diciendo que el presidente es el culpable de las muertes del coronavirus cuando eso es algo mundial", aseguró Rivas.