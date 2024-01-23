Hermana de Yailin acusa a su madre de "robarle" dinero a la cantante y la reta a que la denuncie

Video Mamá de Yailin tiene miedo de que Tekashi lastime a su hija y su nieta, pero la cantante lo defiende

Yailin La Más Viral continúa en el ojo del huracán, pero ahora no por su relación con Tekashi 6ix9ine, sino por los señalamientos de su hermana mayor Mami Kim contra su madre Wanda Díaz, a quien acusa de "robarle" dinero a la cantante.

Fue a través de Instagram en donde Kimberly mostró un video en el que se ve a su tía, que habría enviado su mamá, guardando fajos de billetes en una bolsa y señala que se trataba de 10 mil dólares. También, en una serie de historias reiteró que Wanda es una "mala madre".

De acuerdo con el mensaje de Mami Kim, su mamá la demandaría por haberla acusado de robo, por lo cual no se quedó callada y volvió a arremeter en su contra.

"Solo me defiendo a mi misma de ella (…) Yo no tengo que ver con la realidad de nadie aquí, somos grandes y sabemos lo que hacemos. No me importa quién sea, no voy a tapar ni a defender a nadie que no se a mí misma", escribió.

Señaló que ya no se quedará "callada" y aseguró que "no miente": "Estoy harta de que me quieran crucificar por esa señora. Lo que está mal, está mal. Yo sé que lo que estoy haciendo no está bien, pero ella también en su momento publicó y habló de mí en las redes, así que estamos en empate mala madre, estás cosechando lo que sembraste linda", añadió.

Mami Kim asegura que tiene pruebas para demandar a su madre

En otra publicación, Kimberly retó a Wanda a que interpusiera acciones legales en su contra, pues asegura que ella tiene pruebas para contrademandar.

Mami Kim señaló que tras el robo de los 10 mil dólares Yailin "votó a su mamá de la casa" y porque "metía hombres" cuando ella no estaba.

" Wanda, tenemos pruebas de más para demandar. Haz tu demanda que estoy esperando por ti. Se acabó el relajo, se acabó el victimizarte y el querer acabar conmigo por la verdad, no es la primera vez que robas", aseveró en Instagram.

Kimberly mencionó que hace un año Wanda Díaz la denunció por presunta "agresión", pero no habría procedido porque no "tuvo pruebas". Sin embargo, ahora asevera que ella sí las tiene.

"Tú puedes demandarme las veces que quieras, yo tengo pruebas de todo lo que he dicho de ti, así que demándame, pierde el tiempo en eso, ya que no tuviste tiempo para dedicarte a tus hijas y ahora quieres ser la santa, la mejor madre, la mejor abuela", escribió en la misma red social.

Mami Kim aseveró que Wanda ahora está de pleito con Yailin porque ella ya no querría mantenerla y añadió que también a la cantante la metió a la cárcel hace tiempo.

Finalmente reiteró que su madre es una mujer interesada y nunca se había hecho cargo de sus hijas.