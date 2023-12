Llamada de Tekashi 6ix9ine al 911 habría sido filtrada: se escuchan gritos y llanto de Yailin

"Estábamos discutiendo, él viene y me agrede, yo lo grabo y él se va, se lleva mi teléfono me borra todo, comienza él a grabar, le digo que me devuelva mis cosas, 'Yo me largo de aquí, yo tengo nada qué hacer aquí', no me las quiere devolver y me dijo que no, que me iba sin nada, sin dinero, sin nada, no soy de aquí, no tengo vehículo, no tengo nada", dijo en medio del llanto, se aprecia en el video que circula en varias cuentas de Instagram como Alofoke y MoluscoTV.