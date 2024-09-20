Yailin rompe en llanto tras demandar a Tekashi 6ix9ine por supuesto abuso y robo
El rapero habría manipulado a la cantante dominicana para que se sometiera a cirugías innecesarias y a otros procedimientos estéticos.
Yailin La Más Viral rompió en llanto tras presentar una demanda en contra de su expareja Tekashi 6ix9ine ante una corte de Florida por presunto abuso, fraude y explotación el pasado 19 de septiembre.
Aunque la cantante dominicana se negó a dar detalles sobre el proceso legal en contra del rapero, reveló a la periodista Lourdes Stephen que se encuentra en un proceso de sanación, donde lo más importante es estar bien con ella y con su hija Cattleya.
“La demanda ya está pública y eso ya lo dejo en manos de mis abogados”, dijo contundente este 20 de septiembre.
“Estoy ahí, más o menos. Yo digo (que estoy feliz), pero a veces uno no está feliz porque uno no cura tan rápido, por eso a veces lloro así de la nada, porque son
cosas que se guardan ahí”, agregó.
Al respecto, la intérprete de 22 años reveló cómo se siente tras interponer una demanda de abuso, fraude y explotación en contra de quien fue su pareja por más de un año, a quien también acusa de manipularla para someterse a cirugías estéticas innecesarias.
“A cualquiera (le duele) porque uno es un ser humano, a cualquiera le duele y más yo, que tengo 22 años, que esto ha sido muy grande para mí y luego yo sola, no tengo el apoyo de mis padres”, mencionó.
“No (me siento sola) porque tengo a mi hija y tengo a Dios, a mis fans, pero a veces sí me siento sola porque, como te dije, soy un ser humano”, continuó.
Yailin rompe en llanto al hablar de su hija
Yailin se conmovió hasta las lágrimas al hablar de lo importante que es su hija Cattleya en su vida, asegurando que su único deseo es que la pequeña que tuvo con Anuel AA no pase por lo que ha tenido que vivir ella.
“No quiero fallar en la educación de mi hija, que pase lo que ahora mismo yo estoy pasando. Quiero protegerla de todo esto y llevarla por un buen camino porque a esta vida yo no la traje para que sufriera, sino para que sea feliz”, reveló tratando de contener las lágrimas.
“Obvio quiero ser feliz… estoy aquí como una llorona … Yo tengo (la felicidad en mi), lo que pasa es que soy un ser humano, pero si me falta mi hija yo me derrumbo. A veces cuando uno piensa que se perdió todo, yo veo a mi hija y digo: ‘No, son estupideces de la gente’ porque veo a mi hija y sé que tengo todo”.
Por último, Yailin La Más Viral reconoció que Cattleya no se parece absolutamente en nada a ella, dejando al descubierto que la pequeña es la viva imagen de Anuel AA, con quien su relación ha mejorado.
“No, no se parece a mí. Se parece a su papá. Nosotros nos llevamos bien, ya maduramos. Él me llama, yo le llamo por la bebé (…) Se la quiere llevar de gira y obvio (se lo voy a permitir) porque es su papá y tienen que compartir”, sentenció.