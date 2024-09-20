Tekashi 6ix9ine envía fuerte mensaje a Yailin tras ser demandado por supuesto abuso y fraude

Video “¡Estoy mala!”: esto hace Yailin en pleno cumpleaños de Tekashi tras acusarse de violencia

Tekashi 6ix9ine reaccionó a la demanda que Yailin La Más Viral interpuso en su contra por supuesto abuso y fraude en una corte de Miami.

El cantante envió a través de sus historias de Instagram una advertencia contra su expareja, donde aseguró que “es mejor ir contra el diablo” que contra él.

“La persona que la está aconsejando que es buena idea mentir, que sepa es mejor ir contra el diablo de ir contra mí. Esto es los Estados Unidos de América, no RD (República Dominicana)”, señaló el 19 de septiembre.

“Allá pueden manipular a la gente y confundirlas con prensa falsa y chisme. Aquí una demanda me la ca** encima y después me meo. Mi vida y mi pasada me enseñó que nunca puedes confiar en nadie y mantener pruebas para momentos así”, agregó.

Así reaccionó Tekashi 6ix9ine a la demanda de Yailin. Imagen 6ix9ine / Instagram



En esta misma publicación, Tekashi 6ix9ine mostró estados de cuenta y recibos de las transacciones que supuestamente hizo para Yailin durante el tiempo que estuvieron juntos.

En los documentos que el rapero mostró se ven presuntos envíos de dinero a República Dominicana, a personas supuestamente relacionadas con Yailin y hasta a la misma intérprete de 22 años. Sin embargo, en estas publicaciones, 6ix9ine no hizo comentarios sobre las supuestas acusaciones de abuso físico y emocional de las que lo acusa su expareja.

Yailin demandó a Tekashi 6ix9ine por presunto abuso, fraude y explotación

Yailin La Más Viral presentó una demanda en contra de Daniel Hernández, nombre real de Tekashi 6ix9ine, ante una corte de Florida el 19 de septiembre.

Según reportes de la periodista Lourdes Stephen, la rapera acusó a su expareja de presunto abuso físico y psicológico, así como por fraude y explotación, delitos que habría sufrido en el transcurso de más de un año de relación con el músico.

“En estos documentos, Jorgina Lulu Guillermo Díaz acusa a Daniel Hernández de abuso físico, emocional, sexual, abuso financiero, fraude financiero y también explotación”, subrayó.