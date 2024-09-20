Yailin la Mas Viral

Yailin demanda a Tekashi 6ix9ine por supuesto abuso, fraude y explotación, reportan

La cantante dominicana habría alegado ante una corte de Florida que el rapero supuestamente abusó de ella en varias ocasiones durante su relación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Yailin no se queda callada y reacciona a ‘tiradera’ de Tekashi en su nueva canción ‘La respuesta’

Yailin La Más Viral habría presentado una demanda en contra de Tekashi 6ix9ine por presunto abuso, fraude y explotación.

La periodista Lourdes Stephen reportó la tarde del 19 de septiembre que la rapera dominicana interpuso su demanda ante una corte de Florida, donde detalló que en el transcurso de más de un año sufrió violencia física y psicológica por parte del músico, cuyo nombre real es Daniel Hernández.

PUBLICIDAD

“Yailin La Más Viral acaba de demandar a 6ix9ine en una corte de la Florida, esto apenas unos segundos”, mencionó.

Más sobre Yailin la Mas Viral

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó
2 mins

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó

Univision Famosos
Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"
2 mins

Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"

Univision Famosos
Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna
2 mins

Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna

Univision Famosos
Yailin La Más Viral se somete a otra cirugía estética para verse "más natural"
1 mins

Yailin La Más Viral se somete a otra cirugía estética para verse "más natural"

Univision Famosos
¿Yailin La Más Viral mintió? Juan Luis Guerra desmiente haberle regalado tenis de edición limitada
2 mins

¿Yailin La Más Viral mintió? Juan Luis Guerra desmiente haberle regalado tenis de edición limitada

Univision Famosos
Hijas de famosas que viven rodeadas de lujos: sus mamás les dan una glamurosa vida
3 mins

Hijas de famosas que viven rodeadas de lujos: sus mamás les dan una glamurosa vida

Univision Famosos
¿Tekashi "obligaba" a Yailin a hacerse cambios físicos? El rapero aclara acusaciones sobre demanda
2 mins

¿Tekashi "obligaba" a Yailin a hacerse cambios físicos? El rapero aclara acusaciones sobre demanda

Univision Famosos
Yailin se somete a tratamiento estético para cambiar el color de sus ojos: esto habría pagado
2 mins

Yailin se somete a tratamiento estético para cambiar el color de sus ojos: esto habría pagado

Univision Famosos
Emiten orden de arresto internacional en contra de Tekashi tras acusaciones de abuso de Yailin
1 mins

Emiten orden de arresto internacional en contra de Tekashi tras acusaciones de abuso de Yailin

Univision Famosos
Tekashi involucra a Nodal en su escándalo con Yailin por esta contundente razón
2 mins

Tekashi involucra a Nodal en su escándalo con Yailin por esta contundente razón

Univision Famosos

“En estos documentos, Jorgina Lulu Guillermo Díaz acusa a Daniel Hernández de abuso físico, emocional, sexual, abuso financiero, fraude financiero y también explotación”, subrayó.

Yailin habría terminado su relación con Tekashi en agosto

De acuerdo con el sitio dominicano ‘El Día’, Yailin habría terminado su relación con Tekashi en agosto pasado, luego de descubrir el supuesto robo y fraude del cantante, quien presuntamente tomó cientos de miles de dólares para cubrir gastos sus lujos.

Según este mismo medio, la intérprete de ‘Narcisista’ estaría buscando una compensación por el daño físico, emocional y financiero causado por las acciones de 6ix9ine.

Asimismo, la demanda también incluiría la filtración de videos íntimos de la intérprete en redes sociales, para lo que estaría solicitando una orden judicial permanente.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine despertaron rumores de separación a mediados de agosto, luego de que ella expresara en su Instagram que era “una mujer libre, trabajadora y soltera”.

Los famosos comenzaron su relación poco después de que la cantante dominicana se separara de Anuel AA, con quien tuvo a su hija Cattleya.

Hasta el momento, ni Yailin La Más Viral ni Tekashi 6ix9ine se han pronunciado al respecto.

Relacionados:
Yailin la Mas ViralTekashi 6ix9ineDivorcioPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD