Yailin demanda a Tekashi 6ix9ine por supuesto abuso, fraude y explotación, reportan

Video Yailin no se queda callada y reacciona a ‘tiradera’ de Tekashi en su nueva canción ‘La respuesta’

Yailin La Más Viral habría presentado una demanda en contra de Tekashi 6ix9ine por presunto abuso, fraude y explotación.

La periodista Lourdes Stephen reportó la tarde del 19 de septiembre que la rapera dominicana interpuso su demanda ante una corte de Florida, donde detalló que en el transcurso de más de un año sufrió violencia física y psicológica por parte del músico, cuyo nombre real es Daniel Hernández.

PUBLICIDAD

“Yailin La Más Viral acaba de demandar a 6ix9ine en una corte de la Florida, esto apenas unos segundos”, mencionó.

“En estos documentos, Jorgina Lulu Guillermo Díaz acusa a Daniel Hernández de abuso físico, emocional, sexual, abuso financiero, fraude financiero y también explotación”, subrayó.

Yailin habría terminado su relación con Tekashi en agosto

De acuerdo con el sitio dominicano ‘El Día’, Yailin habría terminado su relación con Tekashi en agosto pasado, luego de descubrir el supuesto robo y fraude del cantante, quien presuntamente tomó cientos de miles de dólares para cubrir gastos sus lujos.

Según este mismo medio, la intérprete de ‘Narcisista’ estaría buscando una compensación por el daño físico, emocional y financiero causado por las acciones de 6ix9ine.

Asimismo, la demanda también incluiría la filtración de videos íntimos de la intérprete en redes sociales, para lo que estaría solicitando una orden judicial permanente.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine despertaron rumores de separación a mediados de agosto, luego de que ella expresara en su Instagram que era “una mujer libre, trabajadora y soltera”.

Los famosos comenzaron su relación poco después de que la cantante dominicana se separara de Anuel AA, con quien tuvo a su hija Cattleya.