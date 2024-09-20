Karol G

Yailin manda inesperado mensaje a Karol G tras supuesta rivalidad por Anuel

La cantante dominicana se pronunció por fin sobre la supuesta rivalidad con la colombiana, quien también mantuvo una relación con Anuel AA.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Anuel le regala a su novia lo mismo que le dio a Karol G y Yailin: le dicen que ya suelte el pasado

La historia de amor entre Yailin La Más Viral y Anuel AA comenzó en 2021 redes sociales, poco después de que el músico anunciara el fin de su relación con Karol G.

Esta situación hizo que por años se especulara sobre una supuesta infidelidad del compositor con Yailin durante su relación con ‘La Bichota’, desencadenando, también, rumores sobre una presunta rivalidad entre las cantantes.

PUBLICIDAD

Más sobre Karol G

Karol G sorprende con vestido de alta costura en concierto histórico en el Vaticano: fotos
2 mins

Karol G sorprende con vestido de alta costura en concierto histórico en el Vaticano: fotos

Univision Famosos
Karol G fue la sensación en el medio tiempo del partido de la NFL: así fue su espectacular vestuario
2 mins

Karol G fue la sensación en el medio tiempo del partido de la NFL: así fue su espectacular vestuario

Univision Famosos
Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"
1 mins

Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"

Univision Famosos
¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"
1 mins

¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"

Univision Famosos
Karol G revela fotos de su fiesta de XV años y del “vestido esponjado” que usó: así lucía
1:00

Karol G revela fotos de su fiesta de XV años y del “vestido esponjado” que usó: así lucía

Univision Famosos
Karol G publica fotos de su fiesta de XV años: se sentía “como una reina de cuento”
1 mins

Karol G publica fotos de su fiesta de XV años: se sentía “como una reina de cuento”

Univision Famosos
Anuel AA reacciona tajante a declaraciones de Karol G sobre su noviazgo "tóxico"
1 mins

Anuel AA reacciona tajante a declaraciones de Karol G sobre su noviazgo "tóxico"

Univision Famosos
Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”
2 mins

Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”

Univision Famosos
Karol G reaparece en medio de rumores de que estaría esperando un bebé con su novio Feid
2 mins

Karol G reaparece en medio de rumores de que estaría esperando un bebé con su novio Feid

Univision Famosos
¿Karol G está embarazada?: respuesta de Feid avivaría rumores
1 mins

¿Karol G está embarazada?: respuesta de Feid avivaría rumores

Univision Famosos

A casi dos años de la polémica ruptura entre Yailin y Anuel, la intérprete de ‘Chavirika’ sorprendió al mandar un inesperado mensaje a Karol G.

Durante una dinámica del programa de radio ‘El Vacilón de la Mañan’, la cantante fue cuestionada sobre qué le diría a la colombiana si en ese instante la tuviera enfrente, por lo que, sin dudarlo, respondió tajante.

“¡Te amo, Karol G!”, declaró este 20 de septiembre, dejando a los presentadores completamente sorprendidos.

El mensaje de Yailin La Más Viral dirigido a la intérprete de ‘Provenza’ aparece a casi cuatro años de que la cantante colombiana hubiera terminado su relación con Anuel AA y a casi dos años de que la artista dominicana pusiera fin a su matrimonio con el reguetonero, quien a su vez es papá de su hija Cattleya.

Anuel AA no paga manutención para su hija Cattleya

Incluso, en esta misma entrevista, Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la cantante, declaró que Anuel AA no paga la manutención para su hija, haciendo énfasis en que ella tampoco lo necesita.

“Él no da nada de dinero, pero yo mantengo a mi hija”, mencionó. (Pero ) no importa, que viva su vida y que gaste su dinero a donde él quiera. Yo le dejo ver a su muchacha y yo soy la que tengo que mantener a mi muchacha. A mí nadie me da dinero, a mi nadie me da nada, soy yo la que paga mis cosas por mi niña”, finalizó.

Video ¿Yailin quiso opacar a Karol G en los VMAs? Su publicación hizo enojar a sus 'haters'
Relacionados:
Karol GYailin la Mas ViralAnuel AAFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD