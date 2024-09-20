Yailin manda inesperado mensaje a Karol G tras supuesta rivalidad por Anuel

Video Anuel le regala a su novia lo mismo que le dio a Karol G y Yailin: le dicen que ya suelte el pasado

La historia de amor entre Yailin La Más Viral y Anuel AA comenzó en 2021 redes sociales, poco después de que el músico anunciara el fin de su relación con Karol G.

Esta situación hizo que por años se especulara sobre una supuesta infidelidad del compositor con Yailin durante su relación con ‘La Bichota’, desencadenando, también, rumores sobre una presunta rivalidad entre las cantantes.

A casi dos años de la polémica ruptura entre Yailin y Anuel, la intérprete de ‘Chavirika’ sorprendió al mandar un inesperado mensaje a Karol G.

Durante una dinámica del programa de radio ‘El Vacilón de la Mañan’, la cantante fue cuestionada sobre qué le diría a la colombiana si en ese instante la tuviera enfrente, por lo que, sin dudarlo, respondió tajante.

“¡Te amo, Karol G!”, declaró este 20 de septiembre, dejando a los presentadores completamente sorprendidos.

El mensaje de Yailin La Más Viral dirigido a la intérprete de ‘Provenza’ aparece a casi cuatro años de que la cantante colombiana hubiera terminado su relación con Anuel AA y a casi dos años de que la artista dominicana pusiera fin a su matrimonio con el reguetonero, quien a su vez es papá de su hija Cattleya.

Anuel AA no paga manutención para su hija Cattleya

Incluso, en esta misma entrevista, Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la cantante, declaró que Anuel AA no paga la manutención para su hija, haciendo énfasis en que ella tampoco lo necesita.

“Él no da nada de dinero, pero yo mantengo a mi hija”, mencionó. (Pero ) no importa, que viva su vida y que gaste su dinero a donde él quiera. Yo le dejo ver a su muchacha y yo soy la que tengo que mantener a mi muchacha. A mí nadie me da dinero, a mi nadie me da nada, soy yo la que paga mis cosas por mi niña”, finalizó.