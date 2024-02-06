Yailin la Mas Viral

Yailin es nominada por primera vez a importante premiación dominicana: compite contra Olga Tañón

La cantante es una de las artistas que forma parte de las ternas de los Premios Soberano 2024, los cuáles se llevarán a cabo en marzo.

Yailin La Más Viral comienza a cosechar los éxitos de su carrera musical, la cantante está nominada por primera vez a los Premios Soberano 2024, un prestigiado evento en República Dominicana en donde se reconoce a lo mejor del arte y el espectáculo del país.

La novia de Tekashi 6ix9ine es parte de la terna Colaboración del Año con el tema 'Sólo Tú y Yo', el cual es una bachata que grabó a dueto con el cantante Shadow Blow.

En dicha categoría competirá con grandes de la música como Milly Quezada, Manny Cruz, Daniel Santacruz, Olga Tañón, Chimbala, Arcángel, Wisin, Christopher Lebrón, Miriam Cruz y Elvis Crespo.

Los Premios Soberano, que son entregados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), se llevarán a cabo el 12 de marzo en el Teatro Nacional, ubicado en Santo Domingo.

Yailin reacciona a su primera nominación a los Premios Soberano

La cantante, de 21 años, externó su emoción al ver que forma parte de la prestigiada premiación de su país.

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la dominicana, retomó un fragmento del video de la terna en sus historias de Instagram y le agregó un mensaje.

"Ay qué emoción mi Dios, gracias por todo. Vamos por ese premio", escribió.

Yailin La Más Viral nominada a los Premios Soberano 2024.
Yailin La Más Viral nominada a los Premios Soberano 2024.
Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

Yailin La Más Viral y Shadow Blow estrenaron el video de 'Sólo Tú y Yo' el 11 de mayo de 2023, el cual tiene más de 49 millones de vistas en YouTube.

En la época del lanzamiento estuvo en los primeros lugares de popularidad de República Dominicana, compitiendo con Bad Bunny, Shakira y El Alfa, solo por mencionar algunos de los artistas.

Con este tema Yailin dio un giro musical a su carrera, pues comenzó cantando trap y reggaetón con letras explícitas. Sin embargo, con 'Sólo Tú y Yo' incursionó en la bachata. Además, fue su primera canción tras haberse convertido en madre de Cattleya.

El videoclip se grabó en locaciones de Samaná y Santo Domingo.

@shadowblowenelarea

#solotuyyo #yailin #shadow #yailinlamasviral #bachata #dembowdominicano #mundia #tendencia

♬ sonido original - SHADOW BLOW
