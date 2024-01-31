Famosa 'influencer' ventila supuestos mensajes comprometedores de Tekashi (estando con Yailin)

Video Tekashi sorprende a Yailin con un lujoso regalo tras salir de prisión: vale más de 300,000 dólares

Tekashi 6ix9ine está envuelto en una nueva polémica en medio de la convulsa relación que sostiene con Yailin La Más Viral.

Ahora, la 'influencer' rumana Alexandra MVP, avecindada en República Dominicana, ventiló supuestos mensajes que el rapero le habría enviado por mensaje directo en semanas recientes a través de redes sociales.

¿Qué le habría escrito Tekashi a Alexandra MVP?

La también empresaria estuvo como invitada en 'Sin filtro radio show' de Alofoke Media Group este martes 30 de enero.

Ahí aseguró que el rapero de origen mexicano le mandó mensajes el día en que él tuvo el problema con los productores musicales de Yailin en La Vega, República Dominicana, y el cual derivó en su arresto por una presunta golpiza contra ellos a mediados de octubre de 2023.

Se trata de comunicaciones que comprometerían a Tekashi, pues los habría mandado estando aún en compañía de Yailin, su actual pareja sentimental.

Aunque al parecer no le hizo proposiciones sexuales a la 'influencer', el cantante sí habría mostrado un especial interés por ella y hasta le prometió hacerle un lujoso regalo.

"Sí, él me escribió", dijo Alexandra MVP, "el mismo día del lío de La Vega".

Al aire, las presentadoras leyeron parte de los mensajes que la rubia 'influencer' mostró.

Ella es Alexandra MVP, la 'influencer' que ventiló mensajes que supuestamente le envió Tekashi. Imagen Alexandra MVP/Instagram



"¿Cuándo llegas a Miami?", le habría escrito Tekashi a lo que la mujer responde "iré a Puerto Rico".

"Vi que ibas a venir y quería comprarte un regalo", le habría contestado el rapero.

"Y, ¿cómo a qué viene eso?", le preguntó la también empresaria, según los mensajes mostrados.

"Muchas preguntas, no me gustan", le habría replicado Tekashi, "si vienes me dejas saber para que elijas algunas botas con diamantes".

"Tampoco te pierdas cuando vengas y después compramos con algo", habría agregado el cantante.

"Dejaré un dinero con el joyero mío y tú manda a tu gente para que elija algo que te guste", le habría expresado el artista.

" No necesito eso, yo me puedo comprar eso y más", dijo Alexandra MVP en la mesa del show.

Es público que Tekashi suele dar costosos regalos. El pasado fin de semana lo hizo al darle un lujoso auto a Yailin, luego de que apenas él había cumplido algunas horas de salir de prisión.

Las declaraciones de la 'influencer' rumana y los mensajes que ha expuesto fueron replicados la mañana de este miércoles 31 de enero a través de Despierta América.

El cantante no reaccionó de manera inmediata tras difundirse la supuesta conversación que tuvo con la famosa empresaria.

Tekashi fue liberado de prisión el pasado viernes 26 de enero luego de que fue arrestado el 17 de este mes en República Dominicana por supuesta "violencia de género" en contra de Yailin y la madre de la cantante, Wanda Díaz.

La juez lo dejó en libertad ya que "no encontró pruebas suficientes" para dictar prisión preventiva. Yailin negó ante la autoridad haber sido víctima de violencia por parte de él y parece continuar la relación amorosa que sostienen desde hace casi un año.

¿Quién es Alexandra MVP?

El nombre real de Alexandra MVP es Alexandra Hatcu. Nació en Rumania el 4 de junio de 1989 y en su juventud se mudó a Italia.

Según datos de la prensa dominicana, a ella le gustaba mucho ver telenovelas en español y fue así que se interesó en aprender el idioma.

Alexandra MVP nació en Rumania. Imagen Alexandra MVP/Instagram



En 2008 hizo su primer viaje a Dominicana y quedó encantada con el lugar y su gente.

De acuerdo con algunos reportes, se le llegó a relacionar sentimentalmente con Anuel AA y supuestamente habría sido 'la manzana de la discordia' en la relación que él tenía con Yailin.