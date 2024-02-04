Yailin y su hermana reaparecen juntas y disfrutando con sus hijas: ¿limaron asperezas?

Video Hermana de Yailin le pide disculpas tras apoyar a Anuel y decirle que es una "doble cara"

Yailin La Más Viral y Mami Kim habrían dejado las rencillas en el pasado, pues las controversiales hermanas dominicanas estuvieron juntas en el cumpleaños de Elaysha Michell, la hija de la 'influencer'.

Mami Kim le organizó una fiesta a su retoño para celebrar sus 6 años, a la cual estuvo invitada la cantante, pero no asistió sola, llegó con Cattaleya y su novio Tekashi 6ix9ine.

En las imágenes que la locutora del programa 'Los Hediondos' compartió en su perfil de Instagram, se aprecia que Yailin estuvo muy cariñosa con su sobrina. Además, Cattaleya estuvo muy contenta disfrutando de la fiesta.

Por su parte, Tekashi no dejó de tomarse fotografías con los invitados y dejó ver que está muy al pendiente de la hija de Yailin, pues la tuvo en sus brazos en varias ocasiones.

Los seguidores celebran que Yailin y Mami Kim estén juntas

La aparición de las hermanas fue celebrada por los seguidores de Mami Kim, quienes aplaudieron que estén juntas de nuevo.

"Una de las cosas más linda que he podido ver entre ellas dos es que a pesar de todo, ¡Yaya ama a su sobrina y Mami Kim a Cata! Ellas dos saben lo que han pasado y vivido y eso las mantiene unidas, aunque estén distanciadas. Y por supuesto ¡ambas se aman a su manera! ¡Qué lindo verlas juntas!", escribió la vloguera Katia Romero.

"¿Lo mejor de la fiesta? Ver dos hermanas que se aman y que por incompatibilidad de caracteres no están juntas, pero soy fiel creyente de que después de Dios la familia lo es todo", "No soy admiradora de tu hermana, pero me dio sentimientos verla que ella fue y llevó a la niña al cumpleaños, al fin la pudiste conocer a tu sobrina al final ustedes son hermanas", "Qué alegría, Dios me ha dado verlas juntas nuevamente. Que todo sea por el crecimiento de esas dos princesa, son dos hermanitas deberían de ser 2 en 1", son otros de los comentarios que Mami Kim recibió en la publicación.

Los pleitos que distanciaron a Yailin y su hermana Mami Kim

En los últimos años las polémicas hermanas han dado de qué hablar por los pleitos que han tenido, algunos tuvieron que ver con Anuel AA, otros con Tekashi y se especula que también por celos profesionales.

Uno de los primeros que salió a la luz fue tras la separación de Yailin y Anuel en 2023, la cantante le dedicó la canción 'Narcisista' y lo acusó de maltrato durante su embarazo. En medio de esta polémica, Mami Kim defendió al trapero y desmintió las acusaciones de agresión.

Otro de los pleitos fue porque su madre, Wanda Díaz, junto a Yailin, la denunciaron por presunta agresión. Mami Kim desmintió la acusación y aseveró que nunca agredió a su hermanan ni a su mamá.

La relación de las hermanas también se vio afectada por la pelea a golpes que tuvieron con la presentadora Fogón, a quien golpearon en un salón de belleza.

Mami Kim ha enfrentado acusaciones de supuesta envidia hacia su hermana, ya que Yailin ha tenido más éxito internacionalmente. Sin embargo, la 'influencer' defiende su autenticidad y denuncia el acoso excesivo en redes sociales.