Yailin la Mas Viral

Yailin y su hermana reaparecen juntas y disfrutando con sus hijas: ¿limaron asperezas?

Desde la ruptura de la cantante con Anuel, las hermanas dominicanas han ventilado varios de sus conflictos, los cuales parece que ya quedaron en el pasado.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Hermana de Yailin le pide disculpas tras apoyar a Anuel y decirle que es una "doble cara"

Yailin La Más Viral y Mami Kim habrían dejado las rencillas en el pasado, pues las controversiales hermanas dominicanas estuvieron juntas en el cumpleaños de Elaysha Michell, la hija de la 'influencer'.

Mami Kim le organizó una fiesta a su retoño para celebrar sus 6 años, a la cual estuvo invitada la cantante, pero no asistió sola, llegó con Cattaleya y su novio Tekashi 6ix9ine.

PUBLICIDAD

En las imágenes que la locutora del programa 'Los Hediondos' compartió en su perfil de Instagram, se aprecia que Yailin estuvo muy cariñosa con su sobrina. Además, Cattaleya estuvo muy contenta disfrutando de la fiesta.

Yailin asiste a la fiesta de su sobrina.
Yailin asiste a la fiesta de su sobrina.
Imagen Mami Kim/Instagram


Por su parte, Tekashi no dejó de tomarse fotografías con los invitados y dejó ver que está muy al pendiente de la hija de Yailin, pues la tuvo en sus brazos en varias ocasiones.

Tekashi con la familia de Yailin.
Tekashi con la familia de Yailin.
Imagen Tekashi.Yailin/Instagram

Más sobre Yailin la Mas Viral

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó
2 mins

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó

Univision Famosos
Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"
2 mins

Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"

Univision Famosos
Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna
2 mins

Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna

Univision Famosos
Yailin La Más Viral se somete a otra cirugía estética para verse "más natural"
1 mins

Yailin La Más Viral se somete a otra cirugía estética para verse "más natural"

Univision Famosos
¿Yailin La Más Viral mintió? Juan Luis Guerra desmiente haberle regalado tenis de edición limitada
2 mins

¿Yailin La Más Viral mintió? Juan Luis Guerra desmiente haberle regalado tenis de edición limitada

Univision Famosos
Hijas de famosas que viven rodeadas de lujos: sus mamás les dan una glamurosa vida
3 mins

Hijas de famosas que viven rodeadas de lujos: sus mamás les dan una glamurosa vida

Univision Famosos
¿Tekashi "obligaba" a Yailin a hacerse cambios físicos? El rapero aclara acusaciones sobre demanda
2 mins

¿Tekashi "obligaba" a Yailin a hacerse cambios físicos? El rapero aclara acusaciones sobre demanda

Univision Famosos
Yailin se somete a tratamiento estético para cambiar el color de sus ojos: esto habría pagado
2 mins

Yailin se somete a tratamiento estético para cambiar el color de sus ojos: esto habría pagado

Univision Famosos
Emiten orden de arresto internacional en contra de Tekashi tras acusaciones de abuso de Yailin
1 mins

Emiten orden de arresto internacional en contra de Tekashi tras acusaciones de abuso de Yailin

Univision Famosos
Tekashi involucra a Nodal en su escándalo con Yailin por esta contundente razón
2 mins

Tekashi involucra a Nodal en su escándalo con Yailin por esta contundente razón

Univision Famosos

Los seguidores celebran que Yailin y Mami Kim estén juntas

La aparición de las hermanas fue celebrada por los seguidores de Mami Kim, quienes aplaudieron que estén juntas de nuevo.

"Una de las cosas más linda que he podido ver entre ellas dos es que a pesar de todo, ¡Yaya ama a su sobrina y Mami Kim a Cata! Ellas dos saben lo que han pasado y vivido y eso las mantiene unidas, aunque estén distanciadas. Y por supuesto ¡ambas se aman a su manera! ¡Qué lindo verlas juntas!", escribió la vloguera Katia Romero.

"¿Lo mejor de la fiesta? Ver dos hermanas que se aman y que por incompatibilidad de caracteres no están juntas, pero soy fiel creyente de que después de Dios la familia lo es todo", "No soy admiradora de tu hermana, pero me dio sentimientos verla que ella fue y llevó a la niña al cumpleaños, al fin la pudiste conocer a tu sobrina al final ustedes son hermanas", "Qué alegría, Dios me ha dado verlas juntas nuevamente. Que todo sea por el crecimiento de esas dos princesa, son dos hermanitas deberían de ser 2 en 1", son otros de los comentarios que Mami Kim recibió en la publicación.

Los pleitos que distanciaron a Yailin y su hermana Mami Kim

En los últimos años las polémicas hermanas han dado de qué hablar por los pleitos que han tenido, algunos tuvieron que ver con Anuel AA, otros con Tekashi y se especula que también por celos profesionales.

PUBLICIDAD

Uno de los primeros que salió a la luz fue tras la separación de Yailin y Anuel en 2023, la cantante le dedicó la canción 'Narcisista' y lo acusó de maltrato durante su embarazo. En medio de esta polémica, Mami Kim defendió al trapero y desmintió las acusaciones de agresión.

Otro de los pleitos fue porque su madre, Wanda Díaz, junto a Yailin, la denunciaron por presunta agresión. Mami Kim desmintió la acusación y aseveró que nunca agredió a su hermanan ni a su mamá.

La relación de las hermanas también se vio afectada por la pelea a golpes que tuvieron con la presentadora Fogón, a quien golpearon en un salón de belleza.

Mami Kim ha enfrentado acusaciones de supuesta envidia hacia su hermana, ya que Yailin ha tenido más éxito internacionalmente. Sin embargo, la 'influencer' defiende su autenticidad y denuncia el acoso excesivo en redes sociales.

A pesar de todo, estos conflictos podrían haber quedado en el pasado ante la reaparición de las hermanas disfrutando junto a sus respectivas hijas.

@mariarivera2213

♬ original sound - mariarivera2213Cholita6
Relacionados:
Yailin la Mas ViralYailín La más viral Kimberly Guillermo Mami KimAnuel AATekashi 6ix9ineCelebridadesRepública DominicanaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD