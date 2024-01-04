Yailin toma drástica decisión tras nueva pelea con Tekashi y sorprende con anuncio en plena guerra

Video Yailin confirma que está soltera y arremete contra Tekashi: "¡Cuernero!"

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine protagonizaron una nueva pelea ante los ojos de todos a través de Instagram la tarde de este miércoles 3 de enero.

La polémica pareja ya había estado en el ojo del huracán a mediados de diciembre pasado cuando la cantante fue arrestada en Miami por presunta violencia doméstica contra el rapero, quien publicó en Instagram videos de las presuntas agresiones.

La dominicana fue puesta en libertad tras el pago de una fianza en medio de especulaciones de que el artista de origen mexicano alegadamente también ha sido violento con ella.

Pero el pasado fin de semana sorprendieron al aparecer juntos en una fiesta antes de fin de año, lo que hizo presumir que se habrían reconciliado.

Sin embargo, la tarde del miércoles 3 de enero ella colgó de manera repentina un mensaje en Instagram con la palabra "single" ("soltera") y luego se desató una nueva guerra con Tekashi, quien reaccionó con nuevos videos de sus supuestas trifulcas.

Tekashi reaccionó después de que Yailin se dijera "soltera" Imagen Yailin La Más Viral/Instagram y Tekashi 6ix9ine/Instagram

¿Qué hizo Yailin tras exigirle a Tekashi “dejar de estar subiendo videos viejos”?

Luego de los videos que compartió Tekashi con los que él buscó evidenciar que ella supuestamente es "muy celosa" y que "necesita mucha ayuda 'ficólica' (psicológica), terapia", Yailin arremetió contra él.

Sin mencionarlo de manera directa, le exigió "dejar de estar subiendo videos viejos" y dijo que él "también necesita ayuda". En uno de los materiales que colgó el rapero se le escucha llamarlo "cuernero".

Estos fueron los mensajes que Yailin La Más Viral publicó luego de que Tekashi compartió nuevos videos de sus supuestas peleas. Imagen Yailin La Más Viral/Instagram y Tekashi 6ix9ine/Instagram



Pero solo unas horas después de los mensajes que ella publicó en reacción a lo expuesto por Tekashi, la cantante tomó una radical decisión. De repente, y sin explicación alguna, eliminó las publicaciones que hizo en respuesta a su pareja.

Luego, a horas de la noche del miércoles 3 reapareció en Instagram con otra publicación: " Siempre que me caigo, me levanto porque he aprendido a que hay que seguir adelante, a pesar de todo", escribió.

"Les mostraré al mundo que puedo superarlo por mi cuenta, iluminando mi camino con la luz que Dios me ha dado, con el apoyo de ustedes lo logramos", continuó.

Yailin La Más Viral publicó este mensaje luego de eliminar los que puso contra Tekashi. Esta publicación también fue eliminada poco después en medio de críticas por hacer promoción a un jabón que lleva su marca. Imagen Yailin La Más Viral/Instagram



Para finalizar el mensaje, sorprendió al hacer una promoción del lanzamiento del jabón íntimo que lleva su marca con una foto de los productos y ella en un retrato desnuda, algo que la hizo ser objeto de muchas críticas pues hubo quienes aseguraron que la polémica de horas antes con Tekashi presuntamente pudo haber sido parte de un truco publicitario.

Pero este nuevo mensaje no duró publicado ni una hora cuando luego también desapareció en medio de los duros señalamientos.

Después, Yailin salió a explicar lo que supuestamente sucedió: "Por las nuevas políticas de Instagram me suspendieron la cuenta del jabón íntimo. Seguiremos tomando órdenes".

Luego, Yailin La Más Viral explicó con estas publicaciones por qué desapareció su mensaje. Imagen Yailin La Más Viral/Instagram



En otra publicación mandó un mensaje a su fans: "Tranquilas, ya arreglaremos esto", escribió junto a la imagen de sus productos.

Tekashi no reaccionó de manera inmediata luego de que Yailin, madre de una bebé de Anuel de casi un año, eliminó los mensajes alusivos a él.