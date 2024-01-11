¿Maribel Guardia guarda rencor a su consuegra tras ataques? La actriz le manda este mensaje

Video Familiar de Imelda Tuñón explica por qué Maribel Guardia fue 'atacada' por su consuegra en redes

Maribel Guardia fue clara al responder sobre la polémica que se desató con su consuegra, Imelda Tuñón Jaurégui, quien a principios de noviembre publicó mensajes dirigidos a la actriz.

En redes sociales le pidió que "le soltara la mano" a su nieto José Julián y se fuera a "reencontrarse con su hijito" Julián Figueroa "al más allá" tras un video en donde la artista apareció caracterizada de catrina caminando con el niño.

Los mensajes de la mujer provocaron el rechazo de muchos en redes sociales y en algunos medios de comunicación y hubo quienes los consideraron "inapropiados".

Maribel Guardia envía mensaje a su consuegra tras polémica

La estrella de Corona de Lágrimas 2, que puedes ver aquí en ViX, fue entrevistada en la Ciudad de México a su regreso de unas vacaciones de fin de año que pasó con su familia.

Fue cuestionada respecto a la controversia que se suscitó con la madre de su nuera, Imelda Garza-Tuñón, y los ataques que le propinó ante los ojos de todos en redes sociales.

Hay quienes se preguntan si le guarda algún resentimiento a su consuegra tras lo sucedido. Maribel Guardia fue clara al respecto y de paso le mandó un mensaje.

"Lo importante es que Imelda (su nuera) esté bien con ella", contestó en declaraciones emitidas en 'Sale el sol' este miércoles 10 de enero.

"Que Dios la bendiga. Le deseo lo mejor", dijo sobre Imelda Tuñón Jaurégui.

Imelda Garza-Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, ha dicho a raíz de la controversia que la relación con su madre es distante desde hace tiempo.

Mientras tanto, Maribel Guardia no ahondó en la polémica, pero sí reveló que lleva una buena relación con la madre de su consuegra, doña Imelda Garza.

" Amo a la abuelita de Imelda. Me llevo muy bien con la abuelita de Imelda", confesó.

"De hecho, estuvo aquí en diciembre. Ahora, tiene 82 años. Mi mamá tiene 80", compartió.

Actualmente, Imelda Garza-Tuñón, nuera de Maribel Guardia, vive en casa de la artista en la Ciudad de México y al parecer la buena relación entre ambas no se vio afectada tras los señalamientos de Imelda Tuñón Jaurégui.

De hecho, la actriz pasó el fin de año con la joven cantante y el resto de su familia en un crucero por el Caribe.

Maribel Guardia buscará “desprenderse” de las cenizas de su hijo

Julián Figueroa, el único hijo de Maribel Guardia, murió de manera repentina a los 27 años el 9 de abril de 2023 tras un paro cardíaco fulminante.

Desde entonces, la actriz ha resguardado las cenizas en la residencia en la que habita en la capital mexicana y ha mencionado varias veces que la idea de separarse de ella le dolería mucho.

Pero adelantó que este 2024 intentará hacerlo: "Fuí a ver un lugar en la iglesia cerca de la casa donde tienen un lugar muy bonito y estoy viendo si puedo dar ese paso de desprenderme de las cenizas de Julián", advirtió en lo presentado este miércoles 10.

"Tal vez cuando cumpla un año (luctuoso) le haga una misa", dijo, "y voy a ver si me atrevó a desprenderme de las cenizas".

" Me siento muy bien teniéndolo en la casa, me da mucha paz, pero pues ya veré, creo que es un proceso, todavía no puedo entrar a su cuarto, por ejemplo".