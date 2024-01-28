Victoria Ruffo sufre nueva afección de salud en medio de la noticia de que será abuela: esto le pasa

Video Así reaccionó Victoria Ruffo al saber que será abuela: fue la primera de la familia en enterarse

Victoria Ruffo dio a conocer que su salud de nueva cuenta se encuentra comprometida y reveló lo que le sucede.

El anuncio de la 'Queen de las Telenovelas' se suscita en medio de la noticia que dio su hijo José Eduardo Derbez: que la hará abuela.

El pasado 25 de enero, el actor de 31 años anunció que será papá junto a su novia Paola Dalay.

¿Qué le pasa a Victoria Ruffo?

La actriz de 61 años dio a conocer que arrancó el 2024 "con doctores" dado que su salud no ha estado del todo bien.

"Estoy empezando el año bien, con doctores, porque estoy yendo a revisarme lo de mis hernias lumbares", relató la artista en un 'live' en Instagram horas después de que su hijo anunció que será padre por primera vez.

"Y me dijo el doctor que ya me salió otra hernia, ¡hazme el favor!", reveló.

Ante este escenario, que la ha obligado en algunas ocasiones a apoyarse en silla de ruedas para caminar, la artista confirmó que ya inició un tratamiento para este padecimiento.

" Ya me mandaron fajas, ya me mandaron un tratamiento, medicinas, y estoy muy bien, gracias a Dios ya no me duele tanto", explicó.

El padecimiento de Victoria Ruffo

En julio de 2023, la protagonista de Corona de Lágrimas 2, que puedes ver aquí en ViX, fue captada en silla de ruedas en el aeropuerto de la Ciudad de México y su estado causó preocupación.

En esa ocasión, dio a conocer lo que le sucedía: "No los espantó, fíjense que tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales, entonces, cuando hay que caminar mucho, no puedo", dijo.

"Prefiero yo ir desde ahorita en carreritas con la silla de ruedas; run run run, no puedo andar a distancias muy largas", explicó.

"Una hernia de disco es una afección que puede ocurrir en cualquier parte de la columna vertebral, pero ocurre con mayor frecuencia en la zona lumbar, o parte baja de la espalda", explica la American Academy of Orthopaedic Surgeons en su página web.

"Esta afección también se conoce como disco herniado, disco desprendido o disco roto. Es una de las causas más comunes del dolor en la parte baja de la espalda, así como dolor en las piernas, o ciática", detalla.