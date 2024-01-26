Vadhir y Aislinn Derbez reaccionan a la noticia de que su hermano José Eduardo los hará tíos

Video Así reaccionó Victoria Ruffo al saber que será abuela: fue la primera de la familia en enterarse

José Eduardo Derbez y su novia, Paola Dalay, sorprendieron la tarde de este 25 de enero al anunciar que están esperando a su primer bebé.

“Estamos sorprendidos, emocionados, contentos. Tenemos en la mente muchas cosas. Estamos con muchos nervios, con miedo, que yo creo que es muy normal”, confesó el actor en un video para YouTube.

Ante la noticia, Vadhir y Aislinn, hermanos del también comediante por parte de su papá, Eugenio Derbez, reaccionaron en redes sociales.

Aislinn Derbez celebra que será tía

Aislinn Derbez recurrió a sus historias de Instagram para dejar en claro su alegría por la próxima llegada de un nuevo integrante a su familia.

Ella ‘reposteó’ la publicación de José Eduardo, en la que aparece con su pareja y sosteniendo unos zapatitos para su bebé.

“Voy a ser tía”, anotó debajo de la postal, agregando emojis de carita sorprendida y de un cono del que salen serpentinas.

Aislinn Derbez entusiasmada porque será tía gracias a su hermano José Eduardo. Imagen Aislinn Derbez/Instagram

En el ya mencionado clip, el hijo de Victoria Ruffo de igual manera explicó que su hermana recibió la noticia vía telefónica.

Según lo que narró, se encontraba en un restaurante con Eugenio y Alessandra Rosaldo, a quienes acabada de decirles que serán abuelos.

“En ese momento le hicimos videollamada a mi hermana ‘Ais’ para contarle”, expuso la estrella de Veo Cómo Cantas, disponible en ViX.

Vadhir Derbez emocionado por el futuro hijo de José Eduardo

Fue en la sección de comentarios del ‘post’ en Instagram donde José Eduardo Derbez subió imágenes del ultrasonido de Paola Dalay que Vadhir externó su sentir.

“Voy a ser tío de nuevo, ‘olovorgo’, ja, ja, ja”, escribió en primer lugar el histrión. “¡Te amo hermano!”, añadió inmediatamente.

“¡Felicidades a los dos, qué emoción!”, sentenció el protagonista de películas como ‘El tamaño sí importa’, que puedes ver aquí en ViX.

Él aprovechó la oportunidad para lanzar una encuesta y preguntarles a los usuarios de la plataforma digital si creen que su sobrino será niña o niño.

Vadhir Derbez externó su emoción ante la futura paternidad de José Eduardo y Paola Dalay. Imagen José Eduardo Derbez/Instagram



En la grabación mediante la cual relató cómo supieron del embarazo, José Eduardo dijo que Vadhir fue una de las primeras personas con quien lo compartió.

“Se quedó en ‘shock’, no sabía mi hermano como qué onda: ¿sí?, ¿no?, ¿qué pasaba?, si (era) broma o no”, recordó acerca de la respuesta del artista.

En sus ‘stories’, el cantante asimismo colgó una fotografía en la que se les ve juntos y aseveró: “¡Vas a ser un gran papá!”.

Vadhir Derbez asegura que su hermana será "un gran papá". Imagen Vadhir Derbez/Instagram

José Eduardo Derbez y Paola Dalay sorprendidos por su bebé

En la misma grabación, José Eduardo Derbez y Paola Dalay se sinceraron al admitir que no esperaban este embarazo, que ahora los tiene felices.

“Yo estaba grabando un proyecto y ella traía uno que otro síntoma… (Le) dije como de: ‘Oye, ¿no será un embarazo?’, y ella como que me (contestó): ‘No, no hay forma’, pero se hizo la prueba”, platicó.