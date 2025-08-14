Victoria Ruffo

A días de casarse, ‘hijo’ de Victoria Ruffo revela cómo le propuso matrimonio a su novia

El actor compartió detalles de la propuesta de matrimonio que organizó para Ligia Uriarte, con quien está a punto de casarse.

Por:
Elizabeth González.
Video Victoria Ruffo confiesa sus alegrías y tristezas en su cumpleaños

A días de casarse con Ligia Uriarte, Mane de la Parra reveló detalles sobre cómo le propuso matrimonio a la actriz.

El ‘hijo’ de Victoria Ruffo en la telenovela ‘Corona de Lágrimas’ compartió este 13 de agosto que no solo se inventó “un concierto falso” para poder entregarle el anillo de compromiso a su novia, sino que él mismo diseñó la joya.

“Organicé un concierto falso para pedirle matrimonio a mi novia. Estoy emocionado, nervioso, la verdad, quiero que todo salga perfecto”, reveló en un video que compartió en Instagram.

“Lo planeé todo yo, porque eso es lo que le da valor a las cosas, ponerle corazón y saber que fue hecho con amor desde cero (…) Lo primero fue el anillo, único como ella. Yo lo diseñé, pero para hacerlo bonito encontré las personas que me guiaron a hacerlo realidad”, agregó.

Mane de la Parra compartió que para que todo saliera perfecto, contó con el apoyo de grandes amigos, a quienes la actriz aun no conocía, pues el objetivo es que se hicieran pasar por público.

“Llegó el momento, la saqué a bailar. Estaba muy nervioso. Ella no entendía nada. La distraje para que Marco hiciera lo suyo. Gracias de todo corazón a todos los que me ayudaron a armar este momento por su cariño, amistad y complicidad y por ser parte de algo que voy a recordar toda la vida”, narró en su video.

Aunque el actor no reveló detalles sobre su boda con Ligia Uriarte, en su posteo de Instagram adelantó que están a días de casarse, dejando entrever que la ceremonia podría suceder este jueves.

“Miren el clima un día antes… al parecer mañana llueve, pero dicen que es de buena suerte si llueve… La última corrida de soltera”, expresó este 13 de mayo.

Mane de la Parra y Ligia Uriarte hicieron público su compromiso el 21 de diciembre de 2024. Desde el inicio de su relación, ambos trataron de mantenerla lejos de los reflectores.

Victoria Ruffo

