Victoria Ruffo Victoria Ruffo teme revelar todo lo de su supuesta boda falsa con Derbez: "No sé qué pueda pasarme" Victoria Ruffo afirmó que la verdad sobre su supuesta boda falsa con Eugenio Derbez se la llevará a la “tumba” o en un libro póstumo que prepara una de sus hermanas y es que dice tener una fuerte razón para hacerlo.



La actriz Victoria Ruffo ha generado revuelo al declarar que mantendrá en secreto la verdad sobre su polémica y supuesta boda con Eugenio Derbez.

'La Queen' de las telenovelas confiesa que solo revelaría los detalles en un libro póstumo debido a que tiene una fuerte razón de por medio.

Ruffo advierte sobre supuesta boda con Derbez

Durante una entrevista con el show mexicano 'Sale el sol', la actriz adoptó un tono distante al referirse a su expareja como "'El Innombrable'", evidenciando que las tensiones del pasado aún parecen persistir tras décadas de separación.

Y no solo eso, dejó claro que mientras esté viva no despejará una de las grandes incógnitas de su vida: saber si en verdad se casó o no con Eugenio Derbez o si todo se trató de una supuesta broma.

"Totalmente. Me vieron la cara 'what' (qué), pero eso no lo sabrán nunca si es verdad o mentira. Hasta que me muera", dijo en las declaraciones presentadas este 22 de diciembre.

"Nunca (lo revelaré). No, es mi secreto y me lo voy a llevar a la tumba", insistió.

La actriz, quien en muchas ocasiones aborda los temas que tienen que ver sobre Eugenio Derbez con cierto tono irónico o de broma, contó que los detalles sobre la presunta boda con la que el actor la habría engañado podrían estar relatados en un libro sobre su vida.

"Lo está escribiendo mi hermana Gabriela, pero ya que salga cuando me muera porque no sé qué pueda pasarme", agregó entre risas sin ser más específica.

La polémica supuesta boda de Derbez y Ruffo

Eugenio Derbez ha sostenido públicamente que las supuestas nupcias con Victoria Ruffo en realidad se trataban de una fiesta temática de boda para entregarle el anillo de compromiso a la actriz.

Sin embargo, hace más de dos décadas la madre de José Eduardo Derbez dio a conocer que su boda con el padre de su hijo había sido supuestamente falsa.