José Eduardo Derbez será papá: Victoria Ruffo fue la primera en enterarse que sería abuela

Video Así reaccionó Victoria Ruffo al saber que será abuela: fue la primera de la familia en enterarse

La familia Derbez crece. La tarde de este jueves 25 de enero, José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay anunciaron que serán papás.

A través de sus redes sociales, los famosos compartieron un par de fotografías del ultrasonido de su bebé, de quien todavía no saben el sexo.

“Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos pero vamos con todo menos con miedo. Te amo Paola”, escribió el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron así que serían papás. Imagen José Eduardo Derbez Instagram / Paola Dalay Instagram

Así supieron que serían papás

En un video que José Eduardo Derbez compartió minutos después en su canal de YouTube, reveló que el embarazo de su novia no solo lo tomó por sorpresa a él sino también a la misma Paola Dalay.

“Yo estaba grabando un proyecto y ella traía uno que otro síntoma… Le dije como de: ‘oye, no será un embarazo’ y ella como que me dijo: ‘no, no hay forma’, pero se hizo la prueba”, narró.

El protagonista de ‘Renta Congelada’ y la modelo de 21 años destacaron que si bien no esperaban un resultado positivo, saber que esperan a su primer hijo los tiene “emocionados”, pero también con “miedo”.

“ Estamos sorprendidos, emocionados, contentos. Tenemos la mente con muchas cosas. Estamos con muchos nervios, con miedo, que creo yo es muy normal… Estamos conscientes que nuestra vida va a cambiar, va a dar una vuelta completamente”, confesó el intérprete de 31 años.

Así se enteró Victoria Ruffo de que sería abuela

Además de revelar la emoción que sintieron al escuchar el corazón de su bebé por primera vez y de saber que Paola se encontraba en su tercer mes de gestación, José Eduardo Derbez confesó que Victoria Ruffo fue la primera en enterarse de que sería abuela.

“Poco a poco les fuimos contando a nuestras familias. La primera en enterarse fue mi mamá. Le hice una caja que decía: ‘vas a ser la mejor abuela del mundo’ y una prueba de embarazo”, resaltó.

Victoria Ruffo ya sabía en Navidad que sería abuela. Imagen Paola Dalay / Instagram



Sobre la reacción de la ‘Queen de las telenovelas’, el intérprete detalló: “Se emocionó muchísimo, nos abrazamos y lo festejamos. Mi mamá, literal, me dijo: ‘vámonos a comprarle cosas’. Nos fuimos a comprarle ropa y hasta le dije: ‘espérate, no sabemos si es niño o niña’, pero mi mamá se emocionó mucho, se volvió loca. Estábamos nerviosos por su reacción, pero se puso feliz”.

Eugenio Derbez no lo creía: "se quedó como ido"

Finalmente, José Eduardo Derbez contó que los siguientes en enterarse fueron los integrantes de la familia Derbez y al último los papás de Paola Dalay.

“Después de mi mamá, coincidió que mi papá vino a México, Alessandra también… Los citamos en un restaurante y les llevamos igual, una cajita… Alessandra pensó que era una broma, pero luego empezó a gritar y a brincar por el restaurante… Mi papá se quedó como ido, como que no lo creía”.

“Le hicimos videollamada a Aislinn, para entonces Vadhir ya sabía. En Navidad se le contó a la familia de mi mamá y a Omar (Fayad). De ahí se le comunicó a los papás de Paola, que también se pusieron muy contentos”, sentenció, dejando al descubierto que su novia tiene 4 meses de embarazo.