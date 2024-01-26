José Eduardo Derbez tenía nervios por la reacción de Victoria Ruffo al saber que sería abuela

Video Así reaccionó Victoria Ruffo al saber que será abuela: fue la primera de la familia en enterarse

Luego de dar a conocer que sería papá al lado de su novia Paola Dalay, José Eduardo Derbez compartió cómo le dio la noticia a cada uno de los integrantes de su familia, dejando al descubierto que Victoria Ruffo fue la primera en enterarse.

En un video que compartió en su canal de YouTube, el protagonista de ‘Renta Congelada’ reveló que la reacción que lo tenía intranquilo era la de Victoria Ruffo, por lo que hizo todo un plan para comunicarle que sería “la mejor abuela”.

“Poco a poco les fuimos contando a nuestras familias. La primera en enterarse fue mi mamá. Le hice una caja que decía: ‘vas a ser la mejor abuela del mundo’ y (coloqué dentro) una prueba de embarazo”, aseveró la noche del 25 de enero.

La reacción de Victoria Ruffo tomó por sorpresa a José Eduardo Derbez, quien aseguró que su mamá “se volvió loca”.

“Se emocionó muchísimo, nos abrazamos y lo festejamos. Mi mamá, l iteral, me dijo: ‘vámonos a comprarle cosas’. Nos fuimos a comprarle ropa y hasta le dije: ‘espérate, no sabemos si es niño o niña’, pero mi mamá se emocionó mucho, se volvió loca. Estábamos nerviosos por su reacción, pero nos sorprendió, se puso feliz”, admitió.

Victoria Ruffo ya sabía en Navidad que sería abuela. Imagen Paola Dalay / Instagram

Eugenio Derbez “se quedó ido” tras saber que sería abuelo por segunda vez

José Eduardo reveló que los siguientes en enterarse del embarazo de su novia fue Vadhir y su mánager, quienes, incluso pensaron que se trataba de una broma. Algo muy similar a lo que ocurrió con Alessandra y Eugenio Derbez.

“Después de mi mamá, coincidió que mi papá vino a México, Alessandra también… Los citamos en un restaurante y les llevamos igual, una cajita que (adentro) decía algo como ‘van a ser los mejores abuelos)”, detalló.

“ Alessandra primero pensó que era una broma, pero luego empezó a gritar y a brincar por el restaurante, pero mi papá se quedó como ido, como que no lo creía”, continuó.

Por último, el intérprete de 31 años relató que después de la noticia, sostuvo una “plática muy hermosa” con su papá y que fue hasta el final de ésta que le contó a sus hermanos que serían tíos.