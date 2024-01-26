José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez tenía nervios por la reacción de Victoria Ruffo al saber que sería abuela

El actor anunció que ser convertiría en papá por primera vez junto a Paola Dalay. La novia José Eduardo se encuentra en su cuarto mes de embarazo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Así reaccionó Victoria Ruffo al saber que será abuela: fue la primera de la familia en enterarse

Luego de dar a conocer que sería papá al lado de su novia Paola Dalay, José Eduardo Derbez compartió cómo le dio la noticia a cada uno de los integrantes de su familia, dejando al descubierto que Victoria Ruffo fue la primera en enterarse.

En un video que compartió en su canal de YouTube, el protagonista de ‘Renta Congelada’ reveló que la reacción que lo tenía intranquilo era la de Victoria Ruffo, por lo que hizo todo un plan para comunicarle que sería “la mejor abuela”.

PUBLICIDAD

“Poco a poco les fuimos contando a nuestras familias. La primera en enterarse fue mi mamá. Le hice una caja que decía: ‘vas a ser la mejor abuela del mundo’ y (coloqué dentro) una prueba de embarazo”, aseveró la noche del 25 de enero.

Más sobre José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá
1:01

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez estuvo a punto de casarse en Las Vegas? Por esto se habría arrepentido
2 mins

¿José Eduardo Derbez estuvo a punto de casarse en Las Vegas? Por esto se habría arrepentido

Univision Famosos
José Eduardo Derbez y su novia no se casarán, ni siquiera por su hija: las razones
0:59

José Eduardo Derbez y su novia no se casarán, ni siquiera por su hija: las razones

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles
1 mins

¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles

Univision Famosos
Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona
0:47

Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona

Univision Famosos
¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención
1 mins

¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención

Univision Famosos
Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece
2 mins

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

Univision Famosos
¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente
0:48

¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente

Univision Famosos
José Eduardo Derbez desmiente a su padre y aclara quién le compra los costosos lentes que usa
1:02

José Eduardo Derbez desmiente a su padre y aclara quién le compra los costosos lentes que usa

Univision Famosos
Victoria Ruffo aclara si ella le compra los costosos lentes a su hijo José Eduardo Derbez
2 mins

Victoria Ruffo aclara si ella le compra los costosos lentes a su hijo José Eduardo Derbez

Univision Famosos

La reacción de Victoria Ruffo tomó por sorpresa a José Eduardo Derbez, quien aseguró que su mamá “se volvió loca”.

“Se emocionó muchísimo, nos abrazamos y lo festejamos. Mi mamá, l iteral, me dijo: ‘vámonos a comprarle cosas’. Nos fuimos a comprarle ropa y hasta le dije: ‘espérate, no sabemos si es niño o niña’, pero mi mamá se emocionó mucho, se volvió loca. Estábamos nerviosos por su reacción, pero nos sorprendió, se puso feliz”, admitió.

Victoria Ruffo ya sabía en Navidad que sería abuela.
Victoria Ruffo ya sabía en Navidad que sería abuela.
Imagen Paola Dalay / Instagram

Eugenio Derbez “se quedó ido” tras saber que sería abuelo por segunda vez

José Eduardo reveló que los siguientes en enterarse del embarazo de su novia fue Vadhir y su mánager, quienes, incluso pensaron que se trataba de una broma. Algo muy similar a lo que ocurrió con Alessandra y Eugenio Derbez.

“Después de mi mamá, coincidió que mi papá vino a México, Alessandra también… Los citamos en un restaurante y les llevamos igual, una cajita que (adentro) decía algo como ‘van a ser los mejores abuelos)”, detalló.

Alessandra primero pensó que era una broma, pero luego empezó a gritar y a brincar por el restaurante, pero mi papá se quedó como ido, como que no lo creía”, continuó.

Por último, el intérprete de 31 años relató que después de la noticia, sostuvo una “plática muy hermosa” con su papá y que fue hasta el final de ésta que le contó a sus hermanos que serían tíos.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay mantienen una relación desde 4 años. La pareja le podría dar la bienvenida a su primer hijo a mediados de 2024, ya que la joven de 21 años se encuentra en su cuarto mes de embarazo.

Relacionados:
José Eduardo DerbezVictoria RuffoEugenio DerbezFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD