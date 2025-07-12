¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles

Video Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona

Tessa, la primogénita de José Eduardo Derbez y su novia, Paola Dalay, cumplió su primer añito de edad el 30 de junio. Sin embargo, Mhoni Vidente compartió que la pareja ya estaría esperando a su segundo bebé.

Fue a través de su canal de YouTube que el 9 de julio la cubana dio la información, luego de mandarle saludos a Victoria Ruffo porque "anda malita".

Mhoni señaló que, a pesar de que la actriz "anda enfermita", la pequeña Tessa le inyecta felicidad.

"La hace muy feliz su nieta y parece que este José Eduardo ya va a ser papá otra vez, que ya está embarazada (su novia)" y confesó que Paola Dalay le parece "muy guapa", aunque no dio información sobre el tiempo que podría tener de gestación.

La pareja no ha dado pistas de que estén esperando un nuevo bebé, incluso, el 11 de julio ventilaron que están disfrutando de unos días de descanso en un lugar cálido, pues Paola se dejó ver con bikini en varias fotografías.

¿José Eduardo y Paola ya no quieren más hijos?

En enero de 2025, José Eduardo confesó en 'Montse & Joe' que poco antes de enterarse que estaban esperando a Tessa, habían decidido no tener hijos y, aunque la llegada de la bebé los llenó de felicidad, no tienen planes de volver a embarazarse.

"Todo está carísimo. Me puse a investigar colegiaturas, esto y lo otro, y sí tienes que chambearle mucho. Antes decía: 'Otro hijo más y otro hijo más', pero ahora entiendo lo que implica realmente", contó a Montserrat Oliver en el show.