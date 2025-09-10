Victoria Ruffo

Victoria Ruffo alarma por su salud: revela enfermedad que la hace alejarse de los escenarios

La actriz se sinceró sobre el padecimiento que le fue diagnosticado, y que la hace alejarse de los escenarios de manera repentina. "Un desastre que solamente los doctores saben", dijo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Qué tiene postrada a Victoria Ruffo en una silla de ruedas?: esto hay detrás de su estado

Victoria Ruffo alarmó por su salud tras revelar enfermedad que la hace alejarse de los escenarios de manera repentina.

La actriz reveló a Despierta América que sus ausencias en el teatro se deben a un problema de reflujo que le fue diagnosticado hace poco.

PUBLICIDAD

“Ya me descubrieron que lo que tengo… es esofagitis”, compartió este 10 de septiembre.

La ‘Queen de las telenovelas’ describió el padecimiento como “un desastre” que solamente los doctores conocen. Sin embargo, detalló que, aunque no es grave, ya se encuentra bajo tratamiento.

Más sobre Victoria Ruffo

A días de casarse, ‘hijo’ de Victoria Ruffo revela cómo le propuso matrimonio a su novia
2 mins

A días de casarse, ‘hijo’ de Victoria Ruffo revela cómo le propuso matrimonio a su novia

Univision Famosos
Victoria Ruffo y elenco de ‘La Madrastra’ se reencuentra: así lucen 20 años después
1 mins

Victoria Ruffo y elenco de ‘La Madrastra’ se reencuentra: así lucen 20 años después

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles
1 mins

¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles

Univision Famosos
¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención
1 mins

¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención

Univision Famosos
Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece
2 mins

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

Univision Famosos
Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"
1 mins

Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"

Univision Famosos
Un mes después, Victoria Ruffo se viste nuevamente de luto: "¡Vuela alto!"
1 mins

Un mes después, Victoria Ruffo se viste nuevamente de luto: "¡Vuela alto!"

Univision Famosos
Victoria Ruffo aclara si ella le compra los costosos lentes a su hijo José Eduardo Derbez
2 mins

Victoria Ruffo aclara si ella le compra los costosos lentes a su hijo José Eduardo Derbez

Univision Famosos
Victoria Ruffo prepara su regreso a las telenovelas: la actriz solo acepta protagónicos
2 mins

Victoria Ruffo prepara su regreso a las telenovelas: la actriz solo acepta protagónicos

Univision Famosos
Victoria Ruffo se viste de luto por muerte de querida compañera de telenovelas
2 mins

Victoria Ruffo se viste de luto por muerte de querida compañera de telenovelas

Univision Famosos

“Es cuestión del reflujo… Cuando tienes reflujo, se te va quemando el esófago y obviamente las cuerdas (vocales). Se forman una serie de flemas… un desastre que solamente los doctores saben, pero ya me dieron medicina y estoy muy bien”, subrayó.

Los problemas de salud de Victoria Ruffo

En junio de 2025, Victoria Ruffo compartió detalles de su estado de salud tras ser captada en silla de ruedas en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Por esos días se había reportado que la mamá de José Eduardo Derbez se encontraba “gravemente enferma”, razón por la que había cancelado una de sus presentaciones en la obra teatral ‘Las Leonas’.

Ante los rumores de su salud, la intérprete de 63 años señaló que se encontraba “enferma un poco de la garganta” y que, tras revisiones médicas, se determinó que padece de "mucha alergia".

Incluso, describió tener "una tos impresionante y mucho dolor de garganta" que, hasta cierto punto, le provocaba dolor en el tórax.

Asimismo, explicó que el uso de la silla de ruedas se debía a las hernias lumbares y cervicales que padece.

“No es que no pueda caminar, sí puedo, lo que pasa es que a veces son distancias muy largas, y obviamente no me da, refiero mejor así y no me daño, y mis hernias ahí seguirán”, sentenció.


Relacionados:
Victoria RuffoEnfermedadesSaludFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD