Victoria Ruffo alarma por su salud: revela enfermedad que la hace alejarse de los escenarios

Video ¿Qué tiene postrada a Victoria Ruffo en una silla de ruedas?: esto hay detrás de su estado

Victoria Ruffo alarmó por su salud tras revelar enfermedad que la hace alejarse de los escenarios de manera repentina.

La actriz reveló a Despierta América que sus ausencias en el teatro se deben a un problema de reflujo que le fue diagnosticado hace poco.

“Ya me descubrieron que lo que tengo… es esofagitis”, compartió este 10 de septiembre.

La ‘Queen de las telenovelas’ describió el padecimiento como “un desastre” que solamente los doctores conocen. Sin embargo, detalló que, aunque no es grave, ya se encuentra bajo tratamiento.

“Es cuestión del reflujo… Cuando tienes reflujo, se te va quemando el esófago y obviamente las cuerdas (vocales). Se forman una serie de flemas… un desastre que solamente los doctores saben, pero ya me dieron medicina y estoy muy bien”, subrayó.

Los problemas de salud de Victoria Ruffo

En junio de 2025, Victoria Ruffo compartió detalles de su estado de salud tras ser captada en silla de ruedas en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Por esos días se había reportado que la mamá de José Eduardo Derbez se encontraba “gravemente enferma”, razón por la que había cancelado una de sus presentaciones en la obra teatral ‘Las Leonas’.

Ante los rumores de su salud, la intérprete de 63 años señaló que se encontraba “enferma un poco de la garganta” y que, tras revisiones médicas, se determinó que padece de "mucha alergia".

Incluso, describió tener "una tos impresionante y mucho dolor de garganta" que, hasta cierto punto, le provocaba dolor en el tórax.

Asimismo, explicó que el uso de la silla de ruedas se debía a las hernias lumbares y cervicales que padece.

“No es que no pueda caminar, sí puedo, lo que pasa es que a veces son distancias muy largas, y obviamente no me da, refiero mejor así y no me daño, y mis hernias ahí seguirán”, sentenció.